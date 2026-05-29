Υπάρχουν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προφανές ότι θέλουν να πάνε με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι έχουν στενή προσωπική σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό, κάποιοι σκέφτονται πιο κυνικά και υπολογιστικά και εκτιμούν ότι εκεί έχουν τύχη σε αντίθεση με ό,τι έχει απομείνει από τα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς. Ο Τσίπρας έχει θέσει ως αναγκαία προϋπόθεση την παραίτηση τους από το αξίωμα του βουλευτή, χωρίς να είναι υποχρεωτικό ότι θα τους πάρει και όλους. Κάποιοι είναι διατεθειμένοι να παραιτηθούν, δεν φαίνεται όμως ότι αυτές οι παραιτήσεις από την έδρα θα γίνουν άμεσα, στις αρχές του καλοκαιριού. Βουλευτές είναι άλλωστε, δεν είναι ανόητοι να χάσουν την αποζημίωση.

Διαλύεται η Νέα Αριστερά

Τα γεννητούρια του κόμματος Τσίπρα φέρνουν παράλληλα και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Χθες έγινε ραντεβού μεταξύ βουλευτών που σκέφτονται να ανεξαρτητοποιηθούν το επόμενο διάστημα, επισημοποιώντας το ρήγμα. Σε αυτό το ραντεβού συζητήθηκε το κείμενο της αποχώρησης και προφανώς, εφόσον η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος πέσει κάτω από τους 10 βουλευτές, η κοινοβουλευτική ομάδα διαλύεται. Στην ομάδα που λοξοκοιτούν προς τον Τσίπρα περιλαμβάνονται η Αχτσιόγλου, ο Χαρίτσης, ο Ηλιόπουλος, ο Τζάνακόπουλος, αλλά εσχάτως και η Θεανώ Φωτίου. Το ότι αυτοί θα φύγουν πάντως δε σημαίνει ότι θα τους πάρει και υποχρεωτικά ο Τσίπρας.

Τα επτά κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ

Πάντως το ρεκόρ διασπάσεων του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω πως το έχει περάσει ποτέ κυβερνητικό κόμμα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Από τον ΣΥΡΙΖΑ που κέρδισε το 36% στις εκλογές του 2015 έχουν προκύψει η Λαϊκή Ενότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη, η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το Μέρα 25 του Γιάνη Βαρουφάκη, η Νέα Αριστερά αρχικά του Αλέξη Χαρίτση, ο Κόσμος του Πέτρου Κόκκαλη, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη και πλέον η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Για τη ΔΗΜΑΡ δεν συζητάω, αυτή είχε προκύψει νωρίτερα, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ κατακτήσει την εξουσία. Μερικές φορές που σκέφτομαι τι πόλεμο φάγαμε εμείς οι δημοσιογράφοι από τους ΣΥΡΙΖΑίους τα χρόνια που ήταν στα πάνω τους, σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι δεν άντεχαν ο ένας τον άλλον. Θα άντεχαν εμάς;

Στο ΠΑΣΟΚ τα ρίχνουν στις εταιρείες δημοσκοπήσεων

Η είσοδος των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού αλλάζει τα δεδομένα στο πολιτικό τοπίο με αποτέλεσμα ήδη οι δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν χαμηλότερα το ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχει προκαλέσει εκνευρισμό στη Χαριλάου Τρικούπη στελέχη της οποίας καταφέρονται δημοσίως αλλά και ιδιωτικώς κατά των εταιρειών. Μια εξ αυτών, η RealPolls εβγαλε ανακοίνωση χωρίς να κατονομάζει το ΠΑΣΟΚ υπσοτηρίζοντας πως οι προβλέψεις της έπεσαν μέσα στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Εγώ πάλι θα συνιστούσα υπομονή στη Χαριλάου Τρικούπη γιατί ο αγώνας μέχρι τις εκλογές είναι μακρύς.

Σασμός Δένδια-Άδωνι

Όσοι βρέθηκαν χθες στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας βραχείας νοσηλείας στο ναυτικό νοσοκομείο Αθηνών είδαν το Νίκο Δένδια και τον Άδωνι Γεωργιάδη να χαιρετιούνται θερμά. Προφανώς το θερμό επεισόδιο που είχαν, με πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας, ανήκει στο παρελθόν. Μάλιστα στην προσφώνηση του ο Δένδιας αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην παρουσία του Άδωνι, λέγοντας ότι τον ευγνωμονεί γι’ αυτό. Τι φτάσαμε να ακούμε καλοκαιριάτικα…

Το ΠΑΣΟΚ της διπλανής πόρτας

Μαζί με την κοινωνία και τους μη προνομιούχους δήλωσε πως είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση αφιερωμένη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτή η ομιλία να είναι πρόβα τζενεράλε για μια προεκλογική εκδήλωση, σίγουρα όμως αυτό το «Μαζί» δεν είναι τυχαίο.



Τώρα που εμφανίστηκαν και άλλοι μνηστήρες που διεκδικούν τη στήριξη των πολιτών, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ενισχύσει την ενότητα εντός του κόμματος ώστε να συσπειρώσει και την κοινωνία πίσω από τις θέσεις του και τους στόχους του . Για να δούμε αν θα πετύχει.