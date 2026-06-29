Κικίλιας: Ναυτιλία και ενέργεια διά θαλάσσης θα καθορίσουν τις διεθνείς εξελίξεις τα επόμενα χρόνια

Την πεποίθηση ότι η ναυτιλία και η ενέργεια που μεταφέρεται δια θαλάσσης θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις τα επόμενα χρόνια εξέφρασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας, στο πλαίσιο του Athens Defence Conference που οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η Ελλάδα στηρίζει την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, ωστόσο οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με τη συμμετοχή των κρατών-μελών και των ανθρώπων της ναυτιλίας και όχι να επιβάλλονται χωρίς αυτούς.

Ο κ. Κικίλιας σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ τόνισε ότι τα επόμενα 25 χρόνια η ναυτιλία, η ενέργεια που μεταφέρεται διά θαλάσσης, τα ναυπηγεία, οι λιμενικές υποδομές και οι μαρίνες θα καθορίσουν την ανάπτυξη του εμπορίου και των διεθνών σχέσεων.

«Όσο πιο γρήγορα επενδύσουμε σε αυτούς τους τομείς, τόσο πιο άμεσα θα μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να επενδύσει στους κλάδους που διαχρονικά αποτέλεσαν κινητήρια δύναμη της οικονομίας και δημιούργησαν ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης.

Αναφερόμενος στον ρόλο των ελληνικών λιμανιών, σημείωσε ότι η έκθεση Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και των λιμένων. Όπως επισήμανε, ένα συνεκτικό δίκτυο λιμανιών που θα συνδέει τον βορρά, τον νότο και τα νησιά μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την ανάπτυξη της χώρας, ενώ η αναβίωση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις βασικές βαριές βιομηχανίες της ελληνικής οικονομίας.

Ειδική αναφορά έκανε και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο χαρακτήρισε στρατηγικό κόμβο για την Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι η επιστροφή αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Όπως είπε, ο ρόλος του λιμανιού μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω νέων ενεργειακών υποδομών, της συμμετοχής του στον Κάθετο Διάδρομο και της αξιοποίησής του ως κόμβου αποθήκευσης ενέργειας.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον εκσυγχρονισμό του στόλου και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων υποδομών, υποστήριξε ότι απαιτείται συνδυασμός δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπου αυτό είναι εφικτό. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό, ώστε τα αναπτυξιακά έργα να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική.

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα οφείλει να διατηρεί ενεργό διάλογο με όλους τους συνομιλητές και να αναζητά διαρκώς συμμάχους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις για ευαίσθητα γεωπολιτικά ζητήματα πρέπει να γίνονται με φειδώ και μόνο όταν υπάρχει πλήρης γνώση των διαπραγματεύσεων.