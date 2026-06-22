Τη δική της επιτόπια σφυγμομέτρηση της κοινωνίας είναι αποφασισμένη να κάνει η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις εκλογές, ενεργοποιώντας όλες τις δυνάμεις του κομματικού μηχανισμού και καταγράφοντας με δια ζώσης επαφές ανησυχίες και προβληματισμούς των πολιτών. Υπό τη φιλοσοφία «καμία μέρα χαμένη» που έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός, κομματικά και κυβερνητικά στελέχη παίρνουν ακόμη πιο εντατικά από σήμερα «φύλλα πορείας» και ξεκινούν εντατικές περιοδείες σε ολόκληρη τη χώρα με επικεφαλής της «μάχης» κορυφαίους Υπουργούς.

Ο διακηρυγμένος στόχος της ΝΔ για αυτοδυναμία απαιτεί σκληρή δουλειά και αυτό έχει καταστεί σαφές σε όλους. Η ταυτόχρονη παρουσία υπουργών σε όλους τους νομούς κάθε περιφέρειας στοχεύει όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές στην «ανάδειξη της διαφοράς με τα άλλα κόμματα σε επίπεδο στελεχών» την ώρα που οι πολιτικοί αντίπαλοι της ΝΔ «αναζητούν στελέχη και μεταγραφές». Παράλληλα, οι περιοδείες αυτές επιδιώκεται να συμβάλλουν στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων που στήριξαν την κυβερνώσα παράταξη στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και 2023 και πλέον έχουν μετακινηθεί στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Ενώ συνιστούν και μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμαστεί ο κομματικός μηχανισμός.

Το βάρος του γαλάζιου σχεδιασμού πέφτει στην περιφέρεια, καθώς οι εσωτερικές μετρήσεις του Μεγάρου Μαξίμου υποδεικνύουν ότι το κόμμα καταγράφει ισχυρές δυνάμεις στην Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά στην επαρχία τα ποσοστά της είναι χαμηλότερα του μέσου όρου. Γι’ αυτό και η συσπείρωση αποτελεί στοίχημα. Αποφασισμένοι λοιπόν να εκμεταλλευτούν πολιτικά και οργανωτικά το διάστημα μέχρι τον Ιούλιο, πριν δηλαδή ξεκινήσουν τα λεγόμενα μπάνια του λαού του Αυγούστου, στη ΝΔ έχουν σχεδιάσει ένα συγκεκριμένο πυκνό σχέδιο περιοδειών.

Αυτή την εβδομάδα σειρά έχει η Πελοπόννησος να σαρωθεί νομό –νομό. Ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα επισκεφθούν την Αρκαδία, καθώς και ο Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος όμως θα πραγματοποιήσει ξεχωριστή επίσκεψη στη Μεγαλόπολη με επίκεντρο την απολιγνιτοποίηση. Ο Χρίστος Δήμας τη Μεσσηνία όπου θα αφιερώσει ξεχωριστή ημέρα στα θέματα των υποδομών. Νίκη Κεραμέως και Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα βρεθούν επίσης στη Μεσσηνία, ενώ ο Θάνος Πλεύσης και η Όλγα Κεφαλογιάννη παίρνουν «φύλλο πορείας» για την Αργολίδα με σταθμούς Ναύπλιο – Άργος και Ερμιονίδα – Πόρτο Χέλι, αντίστοιχα. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έχει αναλάβει την Κορινθία, ενώ στη Λακωνία θα βρεθούν Μάκης Βορίδης και Κώστας Κατσαφάδος.

Τη μεθεπόμενη εβδομάδα, σειρά παίρνει η Θεσσαλία και άλλες περιοχές, με τη συμμετοχή στις περιοδείες κορυφαίων υπουργών όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιάννης Βρούτσης. Το συγκεκριμένο μοντέλο περιοδειών θα συνεχιστεί με τις υπόλοιπες περιφέρειες, ενώ – όπως μεταδίδουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού - από τα τέλη Αυγούστου ενόψει ΔΕΘ, τα στελέχη της ΝΔ θα «οργώσουν» τη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα κληθεί να συμμετάσχει το σύνολο των Υπουργών της κυβέρνησης.

Κάθε κύκλος περιοδειών συνδυάζεται με τη διοργάνωση μιας Πολιτικής Ακαδημίας Επιμόρφωσης Στελεχών σε μία πόλη της εκάστοτε περιφέρειας. Σε αυτές, τα κομματικά στελέχη ενημερώνονται διεξοδικά, ώστε να υπάρχει ενιαίος πολιτικός λόγος σε σχέση με το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η κυβέρνηση. Ο Άκης Σκέρτσος έχει αναλάβει να ενημερώνει για το συνολικό κυβερνητικό έργο και ο Θανάσης Κοντογιώργης για τα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια, ενώ το πολιτικό στίγμα δίνει ο Γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.