Κουτσούμπας: «Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των στρατιωτικών»

Σαφές μήνυμα στήριξης προς τους στρατιωτικούς όλων των βαθμίδων που διαμαρτύρονται ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις έστειλε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε «απολύτως δίκαια» τα αιτήματα των στρατιωτικών, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

«Σε αυτόν τον αγώνα, δύναμή τους είναι ο ενωμένος εργαζόμενος λαός, που βρίσκεται στο πλευρό τους σε αυτή τη μεγαλειώδη προσπάθεια», τόνισε.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι οι σχεδιασμοί της «δεν θα περάσουν», καθώς βρίσκουν απέναντί τους ένα πλατύ μέτωπο αντίδρασης.

Η συγκέντρωση στο Σύνταγμα αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου και την προώθηση λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του προσωπικού.