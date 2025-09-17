Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου φιλοξενείται αυτή την ώρα η συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την πρώτη συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ δίνει ο πρωθυπουργός, απόψε στο κεντρικό δελτίο, όπου αναμένεται να μιλήσει για την πορεία της Οικονομίας, τα Εθνικά, τα μεγάλα κοινωνικά θέματα και όλες τις πολιτικές εξελίξεις.

Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη παρακάτω

Συνέντευξη Μητσοτάκη: «Αύξηση μισθού από τον Ιανουάριο»

Στην επισήμανση του κ. Χατζηνικολάου, ότι δεν αναφέρθηκε στο πρόβλημα της καλπάζουσας ακρίβειας από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός απάντησε:

«Έγινε το ακριβώς αντίθετο, επεσήμανα μετ' επιτάσεως πως το π΄ροβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά είναι το κόστος ζωής, η συσσωρευμένη ακρίβεια, προϊόν διεθνών οικονομικών πιέσεων αρκετών ετών.

Και επέλεξα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της ακρίβειας με μία πολύ γενναία, μόνιμη και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών. Αυτό συσνιστά η φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγείλαμε.

Επιστρέψαμε στην κοινωνία περί τα 1,76 εκατομμύρια ευρώ. Η αντιπολίτευση επιμένει να αυξάνει τον λογαριασμό χωρίς να μας εξηγεί από πού τον πληρώνει. Εμείς μειώσαμε τους φόρους για όλους αλλά περισσότερο για αυτούς που έχουν παιδιά και για τους νέους. Αυτό θα συμβεί από τον Ιανουάριο με μια πραγματική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος».

Σχετικά με τον ΦΠΑ, επεσήμανε ότι «πρέπει να προσδιορίσουμε πόσα λεφτά έχει το ταμείο. Δεν μιλάμε για μια πιστωτική κάρτα χωρίς όριο. Το ποσό που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένο, καθώς έχουμε οροφές δαπανών από την ΕΕ.

Η μείωση του ΦΠΑ θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων τις οποίες έχουμε εξαγγείλει και το όφελος θα ήταν περί τα 30 ευρώ τον μήνα.

Και να σας πω κάτι, η μείωση του ΦΠΑ ωφελεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους. Και ωφελεί και κάποιους ακόμα: τους τουρίστες, οι οποίοι συνιστούν ένα μεγάλο κομμάτι της κατανάλωσης, ειδικά το καλοκαίρι».

Συνέντευξη Μητσοτάκη: «Κληρονομήσαμε από το παρελθόν τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σε ερώτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυδαίδαλο και πολύπλοκο πρόβλημα, το οποίο όντως κληρονομήσαμε από το παρελθόν.

Αλλά δεν πρόκειται εγώ να κρυφτώ πίσω από τις ευθύνες άλλων. Ήταν δική μας ευθύνη να βάλουμε σε τάξη αυτόν τον οργανισμό. Δεν τα καταφέραμε. Το είπαμε με μεγάλη ειλικρίνεια.

Γι΄ αυτό και αναγκαστήκαμε να πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα και να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τον «περάσουμε» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα, διότι όσο πρέπει να εξυγιάνουμε ουσιαστικά αυτόν τον οργανισμό ενσωματώνοντάς τον στην ΑΑΔΕ, πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται πληρωμές.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει πληρωμές άνω των 2 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Και αυτή ήταν και η συνθετότητα του προβλήματος» και ερωτηθείς σχετικώς για «πολιτεύτρια της ΝΔ με τη Ferrari και την Porsche» απήντησε ότι «προφανώς έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα».

«Δεν προκύπτουν ευθύνες για Βορίδη και Αυγενάκη»

Σε ότι αφορά στους δύο πρώην Υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτό: ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Αυτό το ζήτημα απαντήθηκε στη Βουλή με τρόπο πολύ σαφή. Προς το παρόν 22 εκατομμύρια δεσμεύτηκαν στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Δεν θα το πεις και μικρό ποσό. Και οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Το ξαναλέω, 22 εκατομμύρια ευρώ στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Ξεκινήσαμε προφανώς από τα «μεγάλα ψάρια». Και κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Και τι ζητούν επίσης οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι;

Να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται, να γίνονται σωστές διασταυρώσεις, σωστοί έλεγχοι και να μην υπάρχουν επιτήδειοι οι οποίοι κλέβουν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πληρώνουν στο τέλος όλοι τον λογαριασμό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρα μας χρεώνεται, δεν μας πιστώνεται. Και θα μπει και αυτό στο ζύγι της κρίσης των Ελλήνων πολιτών».

Ερωτηθείς κατά πόσον το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε πράγματα από τη δικογραφία και ειδοποιούσε βουλευτές ο κ. Μητσοτάκης απήντησε ότι «αυτά είναι παντελώς ανυπόστατα. Θα κριθούμε για τις πράξεις μας, θα χρεωθούμε τις παραλείψεις μας, είμαι πολύ ειλικρινής.

Αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν προσπάθησε και δεν προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο, όπως και εσείς αναγνωρίσατε, έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Αλλά αυτό για εμένα δεν είναι άλλοθι».

Μητσοτάκης: «Ξοδεύαμε δίχως αύριο, το πληρώσαμε με δεκαετή κρίση»

Απαντώντας επίσης για τις αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης όπως το ΚΚΕ περί ματωμένων πλεονασμάτων, ο πρωθυπουργός απήντησε ότι «η χώρα πλήρωσε με χρεοκοπία και δεκαετή κρίση την εποχή εκείνη όπου ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο.

Συνολικά, για αρκετά χρόνια, το πολιτικό σύστημα δεν είχε αίσθηση των ορίων δαπανών. Δική μου ευθύνη είναι να μην επανέλθουμε ποτέ σε αυτές τις εποχές. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, όχι απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στους Έλληνες πολίτες.

Και όσο είμαι πρωθυπουργός και με τιμούν οι Έλληνες πολίτες με την εμπιστοσύνη τους, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά, που να μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίων και επιτήρησης.

Θα συνιστούσα, λοιπόν, σε όλους αυτούς οι οποίοι με πολύ μεγάλη ευκολία κάνουν μπακαλίστικους λογαριασμούς -δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης-, να μελετήσουν επιτέλους ποιο είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο με το οποίο οφείλει η χώρα να συμμορφωθεί.

Και ας κάνουν το εξής, ας πάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: μπορεί η χώρα να δαπανήσει σήμερα παραπάνω από το ποσό το οποίο εμείς δαπανούμε;

Πιστεύετε ειλικρινά ότι θα υπήρχε οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα μπορούσε να δώσει περισσότερα χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική ισορροπία και δεν θα το έκανε;».

Στεγαστικό: «Δεν γίνεται να παγώσουμε τα ενοίκια»

Σε ό,τι αφορά στο στεγαστικό, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «η κυβέρνηση αποφάσισε να επιστρέψει ένα ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές. Αυτό είναι μια μείωση των ενοικίων 8%, το ένα δωδέκατο.

Βάλαμε περιορισμούς στη χρυσή visa εδώ και πολύ καιρό. Άρα, το ζήτημα αυτό δεν αφορά ουσιαστικά τις μεγάλες πόλεις, διότι έχουμε αυξήσει το όριο στις 800.000 ευρώ.

Όμως, αν πιστεύει κάποιος ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές και με ένα νόμο και ένα άρθρο μπορεί να παγώσει τα ενοίκια ή να σταματήσει, να αφήσει την αγορά να λειτουργεί όπως λειτουργεί, είναι γελασμένος.

Εμείς έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο πως θα αυξήσουμε την προσφορά των διαμερισμάτων. Έχουμε μία σειρά από προγράμματα «Aνακαινίσω - Ενοικιάζω» για να δώσουμε κίνητρα σε ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κλειστά διαμερίσματα με μία σχετική, όχι ευκαταφρόνητη βοήθεια από το κράτος, να μπορούν αυτά τα διαμερίσματα να τα φτιάξουν και να τα ξαναβάλουν στην αγορά.

Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η προσφορά των διαμερισμάτων και με κάποιο τρόπο θα ισορροπήσουν οι τιμές».

13ος μισθός: «Όποιος τον δώσει, θα κόψει τις φοροαπαλλαγές»

Σε ό,τι αφορά στις αιτιάσεις περί 13ου μισθού ο Κυριάκος Μητσοτάκης απήντησε ότι «οποίος θέλει να δώσει τον 13ο μισθό θα πρέπει να μην δώσει τις φοροαπαλλαγές που δώσαμε.

Αυτό το μέτρο στοιχίζει 1,3 δισ. Θέλουμε να δώσουμε 13ο μισθό σε 600.000 δημοσίους υπαλλήλους; Βεβαίως. Μπορεί να είναι μία επιλογή του ΠΑΣΟΚ, τότε όμως δεν θα βοηθήσει τον νέο, δεν θα βοηθήσει τον πολύτεκνο, δεν θα βοηθήσει τον τρίτεκνο.

Από τα δικά μας μέτρα θα ωφεληθούν 300.000 νέοι. Στέλνω κι ένα μήνυμα και στη νέα γενιά, ειδικά στα παιδιά τα οποία επιλέγουν την τεχνική εκπαίδευση, που εκ των πραγμάτων μπαίνουν πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας, ότι τους φροντίζουμε και νοιαζόμαστε γι΄ αυτούς».

