Μαρία Καρυστιανού: Αποκάλυψε τα γραφεία του κόμματος - «Τυχαία, θα είναι στην πλατεία Δημοκρατίας»

Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε σήμερα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εσωτερικές διεργασίες του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», και συγκεκριμένα πού θα βρίσκεται η «βάση» του.

Μιλώντας στο MEGA, η κ. Καρυστιανού ρωτήθηκε εάν προετοιμάζει κάποια νέα εκδήλωση στην Αθήνα, απαντώντας πως «δεν έχω κάτι να ανακοινώσω σχετικά με αυτό σε αυτή τη φάση».

Ερωτηθείσα ακόμα για τη στελέχωση του κόμματος, και ποια πρόσωπα θα αναλάβουν την εκπροσώπησή του, αρκέστηκε να πει πως «Θα τους βλέπετε σιγά-σιγά, θα εμφανίζονται».

Καρυστιανού: «Στην Αιόλου τα γραφεία του κόμματος»

Επί τούτου απάντησε ωστόσο σε ερώτηση για να γραφεία του κόμματος στην Αθήνα, ανακοινώνοντας στον «αέρα» πως θα βρίσκονται στην πολυσύχναστη οδό Αιόλου.

«Είμαστε σχεδόν έτοιμοι, είναι στην Αιόλου 94. Μου είπαν ότι η πλατεία Κοτζιά ονομάστηκε σε Πλατεία Δημοκρατίας. Άρα εντελώς τυχαία η Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι στην Πλατεία Δημοκρατίας».