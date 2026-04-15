Μαρινάκης: «Δεν υπάρχει ζήτημα για την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στην κυβέρνηση»

Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη. Η αντιπολίτευση ζητά την αποπομπή του, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση τόσο για τον χειρισμό της υπόθεσης, όσο και για τον διορισμό του. Για την κυβέρνηση δεν υφίσταται θέμα Λαζαρίδη, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Ο διορισμός μου ήταν νόμιμος», απαντά ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα παραμονής του Μακάριος Λαζαρίδης στην κυβέρνηση.

«Για τον κ. Λαζαρίδη δεν υπάρχει ζήτημα για την παραμονή του στην κυβέρνηση. Αυτό γνωρίζω, αυτό λέω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα χθες, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έστρεψε τα βέλη του στους επικριτές του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Επέδειξε μάλιστα το πτυχίο του, από το κολέγιο Southeastern Europe, ένα από τα δύο μεγαλύτερα τότε στην Ελλάδα, το οποίο επέλεξε το 1987 ως «συνειδητή επιλογή» για τις σπουδές του.

«Αποφοίτησα το 1992. Αυτό εδώ είναι το πτυχίο. Τελείωσα πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία. Οι σημερινοί αυτόκλητοι επικριτές μας σήμερα δεν θα έβγαζαν ούτε το πρώτο εξάμηνο. Αποφοίτησαν κορυφαίοι άνθρωποι. Έκαναν μεταπτυχιακά σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού», είπε ο κ. Λαζαρίδης μιλώντας στο OPEN.

«Το 2000 λοιπόν, μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών. Διότι οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή, δεν παίρνουν από ΑΣΕΠ και κατά συνέπεια δεν απαιτείτο τόσο αυστηρός έλεγχος» προσέθεσε.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζήτησε την αποπομπή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.