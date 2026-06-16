Μαρινάκης: «Είμαι κατά των επιδομάτων - Η αντιπολίτευση, είτε Τσίπρας είτε Ανδρουλάκης, είναι πυροτέχνημα»

Ο Παύλος Μαρινάκης, σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, μίλησε μεταξύ άλλων για τις πρόσφατες προτάσεις της αντιπολίτευσης αλλά και για το κατά πόσο η αντιπολίτευση συνιστά «απειλή» για τη Νέα Δημοκρατία.

Αρχικά, μιλώντας στο OPEN, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους νέους μέχρι 24 ετών, μέτρο που κοστολογεί στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

«Για κάθε δωρεάν ειστήριο του κύριου Ανδρουλάκη, εμείς μηδενίζουμε τον φόρο για όλους τους νέους», επεσήμανε.

«Εγώ είμαι κατά των επιδομάτων. Προσωπικά. Με εξαίερση τα προνοιακά, τα μητρότητας, τα αναπηρικά, που θεωρώ ότι είναι παρακαταθήκη ο τρόπος που τα δίνουμε για τον κόσμο που τα έχει ανάγκη.

Αλλά πλέον δεν πιστεύω πολύ στο επίδομα ανεργίας, δεν πιστεύω σε αυτά τα ΕΦΑΠΑΞ επιδόματα», και συμπλήρωσε αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ: «αλλά προσέξτε, όταν προτείνεις αυτά τα μέτρα, μόνο και μόνο για να είσαι αρεστός υπό την πίεση των δημοσκοπήσεων, πρέπει να κρίνεσαι συνολικά»., ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: «Μετά, όταν είδαν το ουτπικό της πρότασής τους το μάζεψαν. Είπαν ότι θα γίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, είτε λέγεται Τσίπρας είτε λέγεται Ανδρουλάκης, είναι πυροτεχνήματα».

Αναφορικά με το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απέναντι της και τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι μάλιστα, βρίσκονται κοντά δημοσκοπικά, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε: «Αυτό είναι ευχάριστο. Δημοκρατία έχουμε. Είναι καλό ο πολίτης να έχει εναλλακτικές και να επιλέγει, στη δημοκρατία. Οι επιλογές μόνο καλό κάνουν».

Μαρινάκης για Τσίπρα: «Καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό μας πριν μιλήσουμε»

Αναφορικά με την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ότι «η ΕΛΑΣ έχει γίνει αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες και σε λίγο καιρό θα γίνει κυβέρνηση», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Τι να σας πω μάλλον, ζούμε σε άλλο κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας εξελέγη και Πρωθυπουργός. Για πέντε χρόνια θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε ακριβώς τα αντίθετα από όσα είχε υποσχεθεί.

Σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διαχείρησης εθνικών κρίσεων καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας πριν μιλήσουμε, όπως έλεγαν και οι γιαγιάδες μας.

Όταν ο κύριος Τσίπρας. ΑΟΖ με την Ιταλία γιατί δεν έκανε; ΑΟΖ με την Αίγυπτο γιατί δεν έκανε; Στα 12 ναυτικά μίλια γιατί δεν μας επέκτεινε; Για το casus belli δεν μίλησε. Κάποια δύσκολη κρίση σαν αυτές που κάναμε εμείς, τις διαχειρήστηκε ο κύριος Τσίπρας; Πώς μιλάει για διαχείρηση κρίσεων. Ο άνθρωπος που είπε ότι δεν υπάρχουν σήμερα στη θάλασσα;», δήλωσε.

Στη συνέχεια, για την κριτική που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε μεταξύ άλλων: «Θεωρώ κάποια πράγματα άδικα έως ανυπόστατα, όπως είναι η άμυνα και η εξωτερική πολιτική».