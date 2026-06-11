Αιχμές Μπακογιάννη για Σαμαρά: «Αλλάζει εύκολα απόψεις, έχει ρίξει κυβέρνηση της ΝΔ» - «Ο Καραμανλής είναι θεσμικός»

Ότι αλλάζουν εύκολα οι απόψεις του Αντώνη Σαμαρά υποστήριξε η Ντόρα Μπακογιάννη όταν κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής «Απέναντι Μικρόφωνα» στο Παραπολιτικά 90,1 ρωτήθηκε για τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» από τον Χάρη Θεοχάρη.

«Η ΝΔ δεν θέλει να μπει στην λογική ότι είχε έναν ακροδεξιό πρόεδρο. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει απόψεις που αλλάζουν ευκόλως, οπότε δεν είναι εύκολο να τον κατατάξεις σε έναν χώρο μόνο. Αυτή τη στιγμή κάνει μια επίθεση ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική της χώρας που είναι τόσο άδικη και εκτός κάθε λογικής ανάλυσης.

Το λένε οι συνεργάτες του ότι θα κάνει κόμμα, θα δούμε αν τελικά το κάνει ή όχι. Είναι βέβαιο ότι αν ένας πρώην πρόεδρος της ΝΔ κάνει κόμμα, δεν είναι θετικό για τη ΝΔ, άρα μοιραία κάπως θα τη βλάψει. Θα πάρει βέβαια και από άλλους χώρους, όπως Βελόπουλος και Καρυστιανού, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν θα είναι ευχάριστη εξέλιξη», απάντησε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Στη συνέχεια μιλώντας για τη στάση του Κώστα Καραμανλή τον χαρακτήρισε «θεσμικό». «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ποτέ να κάνει κάτι το οποίο να βλάψει τη ΝΔ, έχει τελείως διαφορετική λογική από τον κ. Σαμαρά.

Μην ξεχνάτε ότι ο Σαμαράς δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ρίξει μια κυβέρνηση της ΝΔ, πέρασε μια φάση ερήμου, τον πήρε πίσω η ΝΔ, τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό. Παρά ταύτα, όταν μιλάμε για ποσοστά, δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει ότι το ποσοστό το οποίο πήρε ο κ. Σαμαράς ήταν 18%, το χαμηλότερο ποσοστό που η ΝΔ είχε ποτέ. Δεν νομίζω ότι τον συμφέρει αυτή η συζήτηση».

Μιλώντας για τον στόχο της ΝΔ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, η κυρία Μπακογιάννη τόνισε πως «ο στόχος της ΝΔ είναι μία κάλπη και να κερδίσουμε τις εκλογές. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να πείσουμε τον κόσμο ότι η προοπτική αυτή τη στιγμή είναι η προοπτική μιας κυβέρνησης της ΝΔ μέσα σε αυτό το παντελώς τρελό γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα.

Η κατάσταση γύρω μας είναι ένα τρελοκομείο, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με τίποτα για το τι συμβαίνει και δεν ξέρουμε και τι μας περιμένει. Κατόπιν τούτου είναι τεράστιας σημασίας να έχουμε σταθερότητα μέσα στη χώρα μας και σταθερότητα σημαίνει ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κρατάει καλά το πηδάλιο αυτής της χώρας».

«Όταν η Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει, οι πολίτες ζούσαν την εποχή της αστακομακαρονάδας»

Κληθείσα να σχολιάσει την παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας -λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας που επικρατεί σε πληθώρα προϊόντων παγκοσμίως-, η Ντόρα Μπακογιάννη θέλοντας να τονίσει ότι κάποιες οικονομικές συνέπειες «ακούμπησαν» τον κόσμο με χρονοκαθυστέρηση ανέφερε: «Όταν η Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει, οι πολίτες ζούσαν την εποχή της αστακομακαρονάδας. Ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο, γιατί δεν είχε φτάσει η χρεοκοπία στις τσέπες των ανθρώπων. Και κάποια στιγμή από αυτό το καταπληκτικό περιβάλλον που ζούσαμε, χάσαμε το 25% του ΑΕΠ μας».

Και συνέχισε: «Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται σήμερα παγκοσμίως, δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στον κόσμο η οποία να μην ταλαιπωρείται από την ακρίβεια.

Ο COVID μας άφησε πάρα πολύ μεγάλο πληθωρισμό και μετά τον COVID πέσαμε στους πολέμους. Ο ένας αύξησε τρομερά τα σιτηρά και την έλλειψη όλων των πρώτων υλών και ο δεύτερος κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε μια παγκόσμια αύξηση όλων των προϊόντων και κυρίως στον τομέα της ενέργειας.

Εάν δεν ανοίξουν τα Στενά, τα πράγματα δεν μπορεί να είναι ελπιδοφόρα. Δεν μπορώ εγώ να πω παραμύθια, όταν είναι κλειστά τα Στενά, όταν δεν μπορούμε να πάρουμε φυσικό αέριο από το Κατάρ, όταν το πετρέλαιο δεν μπορεί να περάσει από τα Στενά, οι τιμές και ακόμα η αγορά είναι ψύχραιμη, δεν έχει αντιδράσει βιαίως, αλλά ο κίνδυνος να υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις είναι εδώ και αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε και πρέπει να το πολεμήσουμε στο επίπεδο πλέον εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει να ανοίξουν τα Στενά».

«Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας»

Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις όπου η ΝΔ εμφανίζεται να συγκεντρώνει ποσοστό κοντά στο 30% και ερωτηθείσα αν είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, η κυρία Μπακογιάννη εξέφρασε την αισιοδοξία της.

«Ναι, το πιστεύω, διότι ο κόσμος θα πάει στην κάλπη σκεπτόμενος τις εναλλακτικές, σκεπτόμενος την προοπτική των παιδιών του και τη δική του και βάζοντας κάτω τι είπαμε και τι κάναμε, γιατί την αξιοπιστία θα κρίνει ο πολίτης. Θα κρίνει πού πετύχαμε και πού αποτύχαμε, γιατί υπήρχαν και τομείς που αποτύχαμε, όπως π.χ. στο Αγροτικό.

Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια τώρα να ξαναστήσουμε μια σωστή πολιτική στον αγροτικό τομέα με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και θα το κάνουμε, απλώς δεν μπορεί να μη μας το χρεώσουν ως αποτυχία.

Από την άλλη μεριά, όμως, έχουμε πετύχει σε πάρα πολλά πράγματα, όπως στα νοσοκομεία, στις προσλήψεις των γιατρών, έχουμε πετύχει να βελτιώσουμε την κατάσταση στην ανεργία κ.ο.κ. Υπάρχουν τομείς που έχουμε επιτυχίες, τομείς που δεν έχουμε. Από εκεί και πέρα όμως θα κριθούμε για το εάν υλοποιήσαμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε», συμπλήρωσε η κυρία Μπακογιάννη.

«Ο στόχος για το 2030 είναι να φτάσουμε τον μέσο όρο της ΕΕ και επειδή ξεκινήσαμε πάρα πολύ πίσω εμείς, πρέπει να τρέξουμε με διπλή ταχύτητα. Το κάναμε μέχρι στιγμής, θα πρέπει να το κάνουμε και τα επόμενα τέσσερα χρόνια, για να φτάσουμε εκεί που πραγματικά θέλουμε και να μπορεί ο πολίτης να πει ''περνάω καλά'', γιατί σήμερα σου λέει ''ακούω τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης, αλλά εμένα στην τσέπη μου δεν φτάνουν.

Άρα αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος είναι να φτάσουν στην τσέπη του, να καταλάβει ότι έχει μέρισμα από αυτή την ευημερία», συνέχισε η κυρία Μπακογιάννη.

«Με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ»

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, η κυρία Μπακογιάννη ανέφερε: «Με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ. Ήταν ένα μεγάλο θεσμικό κόμμα και επειδή είχα συμμετάσχει στη Συνταγματική Αναθεώρηση του 2009, που τότε εισηγητής ήταν ο Β. Βενιζέλος, τότε αλλάξαμε 86 άρθρα.

Συμφώνησε τότε η ΝΔ στα 84, κάναμε μια ουσιαστική δουλειά. Το ΠΑΣΟΚ δεν έρχεται να μας πει ότι δεν χρειάζεται Συνταγματική Αναθεώρηση γιατί το Σύνταγμά μας είναι μια χαρά και δεν χρειάζεται τίποτα, εδώ δεν λέει αυτό, λέει ότι και να συμφωνήσω μαζί σου και να έχω την ίδια άποψη μαζί σου και να έχω καταθέσει μια πρόταση την οποία εσύ θα ψηφίσεις, εγώ πάλι θα πω ''όχι''.

Αυτό αγγίζει τα όρια του παραλογισμού, διότι το Σύνταγμα απαιτεί από εμάς να έχουμε συναινέσεις. Το Σύνταγμα δεν απαιτεί να σταματήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία και να μην υπάρχει αντιπολίτευση, να μη διαφωνεί η αντιπολίτευση και να μην κάνει κριτική κ.λπ. Σου λέει ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία στρωθείτε κάτω και βρείτε την καλύτερη δυνατή λύση».

«Η αλαζονεία του ΕΛΑΣ είναι κάτι πρωτοφανές»

Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Μπακογιάννη είπε τα εξής: «Μπορεί να με χαρακτηρίσετε παλιομοδίτισσα, αλλά ο τρόπος συμπεριφοράς του κ. Τσίπρα στα στελέχη τα οποία θεωρητικώς θέλει να πάρει είναι επιεικώς απαράδεκτος.

Η αλαζονεία αυτή την οποία εκπέμπει αυτή τη στιγμή η ΕΛΑΣ είναι κάτι πρωτοφανές. Γιατί αν εγώ θέλω να σας πάρω στο κόμμα μου και να σας κατεβάσω υποψήφιο στα Χανιά, για παράδειγμα, σε ξεφτιλίζω πριν και σε παίρνω μετά και σε παρουσιάζω στέλεχος που καλώ τον κόσμο να σε ψηφίσει; Είναι λογικές αυτές;

Εγώ τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που τους σέβομαι, βλέπω την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Κάποιοι από αυτούς θα πουν «δεν μας παρατάτε, πάμε σπίτι μας,να κρατήσουμε την αξιοπρέπειά μας» και κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε δεινή θέση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό!», πρόσθεσε η κυρία Μπακογιάννη, χαρακτηρίζοντας «χαρισματικό» τον Αλέξη Τσίπρα και αναφέροντας πως θα ήταν πιο πιθανό να είναι η ΕΛΑΣ δεύτερο κόμμα στις εκλογές.