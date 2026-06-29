Μαρινάκης για επιστολή Φεύγα: «Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία»

Για την επιστολή του γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της Κυβέρνησης» απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς εάν παραμένει γραμματέας ανέφερε «Απ' ό,τι γνωρίζω ναι, δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού».

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την επιστολή, με την οποία ζητούσε, μεταξύ άλλων, την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Αναλυτικά η επιστολή του Βασίλη Φεύγα στον Μητσοτάκη:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σήμερα σε μια μοναδική πολιτική θέση. Έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό αποτύπωμα μεταρρυθμίσεων, έχει ενισχύσει την οικονομία, έχει αποκαταστήσει το κύρος της χώρας διεθνώς και έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά κρίσεις και προκλήσεις.

Η επόμενη εκλογική νίκη, όμως, δεν θα κριθεί μόνο από το έργο που έχει ήδη παραχθεί.

Θα κριθεί από την ικανότητά μας να δώσουμε στους πολίτες ένα νέο λόγο να εμπιστευθούν ξανά τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Για να μπορέσουν όμως οι πολίτες να ακούσουν το νέο λόγο θα πρέπει να διορθωθούν πολιτικές που δημιούργησαν απόσταση με παραδοσιακό εκλογικό μας κοινό.

Με αυτή τη λογική, καταθέτω τρεις προτάσεις στρατηγικής για τη διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και επτά προτάσεις για την ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, που αποτελεί ταυτόχρονα και μια από τις μεγαλύτερες εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για τα ομόφυλα ζευγάρια

Ένα σημαντικό τμήμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι οι απόψεις και οι ευαισθησίες του δεν εκφράστηκαν επαρκώς κατά τη σχετική δημόσια συζήτηση.

Απαιτείται η κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με πολίτες που ιστορικά στήριξαν την παράταξη.

Αναμόρφωση στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών

Η ουσιαστική αναμόρφωση στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών θα αποτελούσε μια βαθιά μεταρρύθμιση υπέρ της μεσαίας τάξης, των ελεύθερων επαγγελματιών και της περιφέρειας, ενισχύοντας το αίσθημα φορολογικής δικαιοσύνης.

Πρωτοβουλία ενότητας της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης

Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντοτε ισχυρότερη όταν εξέφραζε το σύνολο του κεντροδεξιού χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρωτοβουλία άρσης της διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και ένα δημόσιο κάλεσμα ενότητας θα έστελναν ένα ισχυρό μήνυμα συσπείρωσης και πολιτικής ωριμότητας.

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύνδεση του Πλατυγιαλίου με την Ιόνια Οδό

Η αξιοποίηση του λιμένα Πλατυγιαλίου μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Η σύνδεσή του με την Ιόνια Οδό θα ενισχύσει τις επενδύσεις, τη μεταποίηση και τις δυνατότητες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής που είναι απομονωμένη.

Σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό

Η σύνδεση του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Αιτωλοακαρνανίας με τον βασικό εθνικό οδικό άξονα αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη του νομού.

Οδικός άξονας Αγρίνιο – Καρπενήσι

Πρόκειται για το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο της ενδοχώρας της Αιτωλοακαρνανίας.

Η ολοκλήρωσή του θα συνδέσει αποτελεσματικά την Αιτωλοακαρνανία με τη Στερεά Ελλάδα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και τον πρωτογενή τομέα.

Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου

Η μεγάλη γεωγραφική έκταση της Αιτωλοακαρνανίας απαιτεί ένα πολυετές πρόγραμμα βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου, με έμφαση στην οδική ασφάλεια και στη σύνδεση των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. Αρκετά χωριά και οικισμοί του νομού συνδέονται το 2026 με χωματόδρομους.

Ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Η ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων και η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στη συγκράτηση νέων ανθρώπων και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.

Ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των λιμνών και του Αμβρακικού

Η Τριχωνίδα, η Λυσιμαχεία, η Αμβρακία και ο Αμβρακικός Κόλπος αποτελούν μοναδικούς φυσικούς πόρους με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Ένα ενιαίο σχέδιο ήπιου τουρισμού, αθλητικών δραστηριοτήτων, οικοτουρισμού και αγροδιατροφής μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τον νομό.

Ειδικό πρόγραμμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα

Η Αιτωλοακαρνανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς νομούς της χώρας.

Απαιτούνται νέα αρδευτικά έργα, μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής, στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, ώστε ο πρωτογενής τομέας να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Κύριε Πρόεδρε,

Η διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και η περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας αποτελούν αλληλένδετους στόχους. Η Αιτωλοακαρνανία, ως ο μεγαλύτερος νομός της χώρας, μπορεί να αποτελέσει χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής επιλογής. Από έναν ξεχασμένο νομό μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό πρότυπο για το μέλλον, αλλά για να συμβεί αυτό οι υποσχέσεις του παρελθόντος πρέπει να γίνουν πράξη σήμερα.

Με παντοτινή εκτίμηση και σεβασμό,

Βασίλης Φεύγας

Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας».