Ο Μητσοτάκης αποκλείει εκ νέου τα σενάρια πρόωρων εκλογών: Το «damage control» για κόμμα Σαμαρά

Τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες απέκλεισε εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Αν και επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι έχει δεχτεί σχετικές εισηγήσεις, ο ίδιος επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και επανέλαβε το στόχο της ΝΔ για αυτοδυναμία.

Με την προοπτική ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να εντείνεται και «γαλάζια» στελέχη να εκφράζουν ανησυχίες ότι η υλοποίηση του εγχειρήματος μπορεί να επηρεάσει τη ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε τη στρατηγική αντιμετώπισης αυτής της πιθανότητας από την κυβέρνηση.

Μητσοτάκης - Η στρατηγική έναντι κόμματος Σαμαρά

Ο πυρήνας της ήταν η έμμεση υπενθύμιση των γεγονότων του 1993 και η λέξη κλειδί η «ζημιά» που όπως άφησε να εννοηθεί θα επιδιώξει να κάνει συνειδητά ο κ. Σαμαράς στην παράταξη με την οποία αναδείχτηκε πρωθυπουργός.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ελπίδα του να «πρυτανεύσει η λογική», καθώς όπως είπε «θα αντιληφθεί ότι είναι κακό και για την υστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη».

Ο Πρωθυπουργός πάντως εμφανίστηκε συνειδητοποιημένος για το αγεφύρωτο χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους.

Αναφορικά με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο οποίος έχει επίσης ασκήσει κατά καιρούς κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τις υποκλοπές αλλά πάντοτε πιο ήπια, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία στα πάντα και επιχειρώντας πιθανόν να μειώσει την απόσταση που έχει δημιουργηθεί τόνισε πως «από μένα όμως η σχέση θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική».

Για αμφότερους τους κ. Σαμαρά και Καραμανλή πάντως και τις επικρίσεις τους σχετικά με τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων από την κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την κριτική τους «άδικη», επισημαίνοντας πως αυτό τεκμαίρεται από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η παρούσα κυβέρνηση «που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναληφθεί και στο παρελθόν και δεν ανελήφθησαν ποτέ».

Μητσοτάκης: Μία κάλπη - κυβερνησιμότητα

Σε συνέχεια των μηνυμάτων που εξέπεμψε από βήματος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, ο Πρωθυπουργός και στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, υπογράμμισε την ανάγκη της αυτοδύναμης κυβέρνησης επιμένοντας στη στρατηγική της «μίας κάλπης» που ξορκίζει τις πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις και τη χαλαρή ψήφο υπό το σκεπτικό της δυνατότητας διόρθωσης της επιλογής τους από μερίδα ψηφοφόρων.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινήθηκε σε 3 άξονες. Αφενός περιγράφοντας τον κατακερματισμό δυνάμεων που επικρατεί στην αντιπολίτευση και την αδυναμία συνεννόησης ακόμα και στα στοιχειώδη, αφετέρου την ανάγκη της κυβερνησιμότητας και τέλος το «χαρτί» της καταλληλότητας για Πρωθυπουργός στην οποία κυριαρχεί ο ίδιος σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

«Τη Δευτέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, αλλά τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός», τόνισε ο Πρωθυπουργός και απορρίπτοντας εκ νέου σενάρια περί κυβέρνησης συνεργασίας υπό τον όρο να είναι πρωθυπουργός άλλο πρόσωπο πρόσθεσε πως: «οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν και πρωθυπουργό».

Όπως επισήμανε «έχω την εμπειρία, τη διάθεση και τη γνώση και κάποιο διεθνές κύρος να είμαι ο κατάλληλος - θα το κρίνει ο ελληνικός λαός - να ηγηθώ μίας προσπάθειας να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα και να εξασφαλίσω ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω».

Το δίπλωμα οδήγησης του Α. Τσίπρα

Ο Πρωθυπουργός αποκρυστάλλωσε τη στρατηγική της ΝΔ και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο για να καταδείξει την έλλειψη αξιοπιστίας που θεωρεί ότι τον διακρίνει.

«Αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο; Η απάντηση είναι όχι. Του κ. Τσίπρα τρεις φορές “του πήραν το δίπλωμα” οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούργιο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας», σχολίασε.

Φρόντισε, δε, να υπενθυμίσει τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο στο τιμόνι και ειδικά την πολυσυζητημένη διαπραγμάτευση το πρώτο εξάμηνο του 2015, επισημαίνοντας πως όσα είδε στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό» ήταν ένα «μείγμα ασχετοσύνης, εμπάθειας και αλαζονείας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό».