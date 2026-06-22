Μαρινάκης για υπόθεση Ασημακοπούλου: «Γελοίο να αντιμετωπίζονται σαν έμποροι ναρκωτικών για ένα email»

Σε ερώτηση για την ποινή που υπεβλήθη στην κ. Ασημακοπούλου και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (22/6).

Ο κ. Μαρινάκης, αφού υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών και ούτε απειλείται η διαδικασία των εκλογών επειδή εστάλη ένα mail, ανέφερε:

«Διαχωρίζοντας το σκέλος που αφορά τη δικαιοσύνη και την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, για την οποία ούτε μου πέφτει λόγος, ούτε θα μπορούσα ποτέ να σχολιάσω, δεν σχολιάζουμε συνειδητά και είμαστε υποχρεωμένοι να μην σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, σε πολιτικό επίπεδο μιλάμε για ένα mail.

Και μάλιστα, είναι απορίας άξιο το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά, και η κυρία Ασημακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα, αν σκεφτεί κανείς ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Το πως αυτό το αξιολόγησε η δικαιοσύνη δεν είναι δική μου δουλειά να το σχολιάσω».

«Όπως και να έχει, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Φαντάζομαι ότι οι τέσσερις θα ασκήσουν έφεση, οπότε μέχρι να κριθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η υπόθεση, είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Όλα αυτά όμως θα τα βρει η δικαιοσύνη», είπε επίσης, συνεχίζοντας:

«Εγώ το ξαναλέω και επειδή είδα ότι αυτό το οποίο είπα την προηγούμενη φορά ενόχλησε κάποιους, θα το επαναλάβω, μπας και το καταλάβουν. Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης».

«Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως δεν έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελοίο», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση για την ενδεχόμενη διαγραφής τους είπε: «Γιατί να διαγράψουμε τους ανθρώπους αυτούς; Για όνομα του Θεού».