Μήνυση Γεωργιάδη για αναρτήσεις περί δήθεν off shore του στον Παναμά: «Παραμύθι λασπολόγων»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει κατηγορηματικά ως fake έγγραφα που διαδίδονται στα social media περί δήθεν off shore του και προχωρά σε μήνυση προειδοποιώντας την ίδια στιγμή όσων αναπαράγουν τους ισχυρισμούς για νομικές συνέπειες.

«Το νέο παραμύθι των διαφόρων γελοίων λασπολόγων του διαδικτύου σήμερα είναι αυτά τα πλαστά έγγραφα περί δήθεν δικής μου off shore ή του αδελφού μου.

Τα έγγραφα αυτά είναι καταφανώς κατασκευασμένα και γί´αυτό ζήτησα από τον πρώτο λογαριασμό που είδα να τα κατεβάσει πριν καταθέσω μήνυση. Τα κατέβασε αμέσως.

Μετά είδα έναν δεύτερο που μάλιστα δεν με είχε κάνει μενσιον για να γυρνά η συκοφαντία του στο διαδίκτυο χωρίς δική μου απάντηση. Δεν το κατέβασε ήδη έδωσα εντολή και καταθέτω μήνυση σήμερα.

Τονίζω ότι όποιος κάνει αναπαραγωγή αυτών των συκοφαντιών θα πηγαίνει αμέσως στη Δικαιοσύνη. Λυπούμαι αλλά δεν έχω άλλο τρόπο προστασίας μου», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Twitter.

