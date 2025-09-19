Μητσοτάκης: Η ομιλία στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ και τα εσωκομματικά ανοίγματα

Πυρήνα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο ίδιος από τη ΔΕΘ και στόχο την περαιτέρω ενεργοποίηση των βουλευτών του κόμματος ώστε να καταστούν κοινωνοί των ωφελειών τους στους πολίτες θα έχει σύμφωνα με πληροφορίες η ομιλία του Πρωθυπουργού στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στις 12.00, για την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του Γραμματέα της Κ.Ο μετά την αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου τον περασμένο Αύγουστο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει ειδική αναφορά στα καθήκοντα που προκύπτουν τώρα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα της κυβερνώσας παράταξης, δίνοντας βάρος στην πολιτική τεκμηρίωση και τη σχέση που έχουν οι πολιτικές που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ με την ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Και ο ίδιος εξάλλου αναγνώρισε στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 ότι οι πολίτες ίσως δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα το μέγεθος του αποτυπώματος των μέτρων ύψους 1,76 δις ευρώ, καθώς αυτά θα φανούν στην τσέπη τους από το μισθό του Ιανουαρίου. Εξ ού και απαιτείται η συνδρομή όλων των δυνάμεων της παράταξης για την προβολή και ανάλυσή τους.

Ο Πρωθυπουργός πάντως υπεραμύνεται των κυβερνητικών επιλογών έναντι των προτάσεων της αντιπολίτευσης, μιλώντας για μία μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που οδηγεί σε γενναία – μόνιμη και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών αντί για «φύκια και μεταξωτές κορδέλες» που όπως τους κατηγορεί τάζουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι.

Επιπλέον, ο ίδιος θα υπογραμμίσει τις αρχές της οικονομικής ελευθερίας, του υπεύθυνου πατριωτισμού και της κοινωνικής ευαισθησίας, που όπως τονίζει πρεσβεύει η ΝΔ, μεταφράζοντάς τις σε μείωση φόρων, ενίσχυση των εισοδημάτων, στήριξη των οικογενειών και των ενστόλων κ.λ.π.

Μητσοτάκης: Εσωκομματικά ανοίγματα με την επιλογή Χαρακόπουλου

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει και έναν οδικό κομματικό χάρτη για το επόμενο διάστημα μέχρι και το Συνέδριο της ΝΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο.

Στις 3 με 5 Οκτωβρίου προγραμματίζεται το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ. Στις 23 Νοεμβρίου (και εφόσον απαιτηθεί στις 30/11/) αναμένεται να γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη προέδρων και συνέδρων Τοπικών και Νομαρχιακών Οργανώσεων της ΝΔ. Και από τον Δεκέμβριο θα εκκινήσεις οι προσυνεδριακές διαδικασίες του κόμματος σε μεγάλες πόλεις της χώρας εκτός Αττικής.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να πάρουν το λόγο και οι βουλευτές του κόμματος, που εκτιμάται ότι ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο μπορεί να είναι 10 – 15.

Κυβερνητικά στελέχη πάντως εκτιμούν ότι η το κλίμα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ είναι πιο θετικό συγκριτικά με μερικούς μήνες πριν και θεωρούν δεδομένο ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ έχουν ικανοποιήσει και εσωκομματικά.

Τα δημοσκοπικά ποσοστά βεβαίως και η αγωνία επανακλογής προκαλούν ορισμένες φορές παράπονα και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας βοηθάει στη διατύπωσή τους.

Και η επιλογή του βουλευτή Λάρισας Μάξιμου Χαρακόπουλου πάντως για τη θέση του Γραμματέα της Κ.Ο της ΝΔ καταδεικνύει σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους τη διάθεση του Πρωθυπουργού για εσωκομματικά ανοίγματα και εκτιμάται ότι αυτό θα ενεργοποιήσει περαιτέρω τους βουλευτές της παράταξης με φόντο και τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.