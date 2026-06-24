Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Χρέος μας να στηρίζουμε την κοινωνία - Έχουμε δυνατότητα από το πλεόνασμα»

Συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, θέτοντας στο επίκεντρο της συζήτησης την νέα ρύθμιση ανάσα για τους δανειολήπτες που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη.

«Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων» είπε ο πρωθυπουργός στον Κωνσταντίνο Τασούλα σημειώνοντας ότι «έχουμε δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία».

«Σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης, είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα δάνεια, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες» και συμπλήρωσε: «Κλείνουμε μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός τόνισε πως: «οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού», καθώς «η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για το Μεσανατολικό, λέγοντας: «Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την καταρχάς συμφωνία ειρήνης. Εύχομαι να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες. Πρόσφατα είχαμε αύξηση του πληθωρισμού η οποία οφείλεται στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, βλέπουμε την αποκλιμάκωση να περνάει και στις τιμές, είμαι αισιόδοξος για επιστροφή στην κανονικότητα».