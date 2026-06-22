Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Κέντρου Κυβερνοάμυνας: «Η πατρίδα θωρακίζεται απέναντι σε νέους κινδύνους»

Το «παρών» στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, έδωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με παρουσία του Νίκου Δένδια, και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, η τελετή πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο του «Παπάγου».

Αναλυτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, αγαπητέ Νίκο, κ. Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, κ. Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, κύριοι Αρχηγοί, αγαπητέ Θανάση, αγαπητή Εύη,

Η σημερινή είναι μία κομβική μέρα για την ασφάλεια της πατρίδας μας, καθώς η Διεύθυνση Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου αποκτά το δικό της «σπίτι» εδώ, στον χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ένα καινούργιο «σπίτι», που, όπως ακούσατε, είναι ένα «σπίτι» υψηλών προδιαγραφών, με εξοπλισμό αντάξιο του κρίσιμου έργου που επιτελεί. Γιατί πράγματι, όπως είπε και ο κ. Υπουργός, οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται πλέον μόνο στο φυσικό πεδίο, διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, ενώ οι απειλές παίρνουν ολοένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό, με αιχμή τις νέες τεχνολογίες.

Είναι, λοιπόν, φυσικό μια κυβέρνηση, με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας, να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία -επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μία χώρα- και πότε, βέβαια, με εκστρατείες παραπληροφόρησης, για να σπείρουν τη σύγχυση και να ενισχύσουν ακραίες φωνές, απειλώντας ευθέως τη δημοκρατία.

Πρόκειται για ακήρυχτους πολέμους, σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι, ωστόσο, είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση.

Γι’ αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται, κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή, θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της «Ατζέντας 2030».

Και στο πλαίσιο αυτό, το νέο κτήριο της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής για επιχειρήσεις κυβερνοάμυνας της χώρας.

Έτσι, σε μία πλήρως οργανωμένη δομή συγκεντρώνεται πλέον όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων κυβερνοασφάλειας: από το κέντρο δεδομένων και τις αίθουσες επιχειρήσεων με video walls πραγματικού χρόνου μέχρι τα εργαστήρια ψηφιακής διερεύνησης, η νέα υποδομή καλύπτει κάθε πτυχή της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ψηφιακό πεδίο.

Σε μία συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κ. Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη, αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη.

Όπως βλέπετε, σε έναν κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους.

Έχει, δε, έναν άξιο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ειδικό στις επικοινωνίες και στην υψηλή τεχνολογία. Διαθέτει, όμως, και μία επιτελική ομάδα πληροφορικής -και θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, ξεκινώντας από εσάς, κ. Υποστράτηγε, γιατί συγκροτείτε πια την τεχνολογική «ραχοκοκαλιά» του στρατεύματος- με καταρτισμένους μηχανικούς, με αναλυτές πανέτοιμους να στελεχώσουν τις ειδικές δομές.

Και πλέον, βέβαια, διαθέτουμε και ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό «οχυρό» χάρη στη γενναιόδωρη δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον κύριο και την κυρία Λασκαρίδη για μία ακόμα ευγενική δωρεά.

Οφείλουμε να τιμούμε τους δωρητές μας, όχι μόνο γιατί σας αξίζει τιμή για την πράξη σας, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γίνετε παράδειγμα και για άλλους ισχυρούς Έλληνες να γίνουν μέρος της ισχυρής Ελλάδος.

Αναφερθήκατε, κ. Λασκαρίδη, σε μία σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά δεδομένα και τα συγκράτησα. Εάν οι 50 κορυφαίες ναυτιλιακές οικογένειες της χώρας έχουν περιουσία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο και αθροιζόμενη αυτή η περιουσία είναι περί τα 50 δισεκατομμύρια και αν ο καθένας και η καθεμία που διαχειρίζεται μία τέτοια περιουσία έκανε πράξη την ενέργεια του Αριστοτέλη Ωνάση και του Σταύρου Νιάρχου να αφήσουν τη μισή τους περιουσία σε ένα κοινωφελές ίδρυμα για σκοπούς στήριξης της πατρίδας μας, θα μαζευόταν μία περιουσία της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με μία απόδοση της τάξης του 5%, πολύ συντηρητική, αυτό θα σήμαινε δυνατότητα υποστήριξης της ελληνικής κοινωνίας με ένα ποσό το οποίο θα ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Ας σκεφτούν, λοιπόν, λίγο αυτά τα δεδομένα οι συμπολίτες μας οι οποίοι δημιούργησαν έναν μεγάλο πλούτο, σε έναν βαθμό υποστηριζόμενοι και από την ελληνική πολιτεία, που παρείχε πάντα τη στήριξή της στην ελληνική ναυτιλία, και είμαι σίγουρος ότι όταν το αναλογιστούν, το παράδειγμα σας θα βρει και άλλους πολλούς μιμητές.

Θέλω να κλείσω ευχαριστώντας όλες και όλους οι οποίοι δούλεψαν πολύ σκληρά για να μπορέσει το κτήριο αυτό να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 18 μήνες και να ευχηθώ η δομή την οποία δημιουργούμε, κ. Αρχηγέ, να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι από σήμερα η πατρίδα μας θα είναι ακόμα πιο ασφαλής, ειδικά στον ευαίσθητο χώρο του κυβερνοχώρου.

Καλοτάξιδο, λοιπόν, το καινούργιο κτήριο. Σας ευχαριστώ πολύ», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.