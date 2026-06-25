Νέες αποχωρήσεις στο κόμμα Καρυστιανού στην Κρήτη - «Δεν συνάδει με τις αξίες μας»

Σε κλίμα εσωστρέφειας και αναταραχής βρίσκεται το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτέραρχου Θανάση Παπανικολάου, ακόμη δύο στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την οργάνωση.

Την έξοδό τους από την Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης γνωστοποίησαν ο Αχιλλέας Ρομπογιαννάκης από τις Μοίρες και η Αγγελική Λενακάκη από το Τυμπάκι, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στο κίνημα από την ίδρυσή του.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr σε κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η αρχική τους συμμετοχή βασίστηκε στην επιθυμία προσφοράς προς την κοινωνία και στην πίστη σε κοινές αρχές και αξίες. Ωστόσο, όπως σημειώνουν, η πορεία και ο τρόπος λειτουργίας του κινήματος σε κεντρικό επίπεδο δεν συμβαδίζουν πλέον με τις προσωπικές τους αρχές.

Οι δύο πρώην πλέον στελέχη τονίζουν ότι η ενασχόληση με τα κοινά προϋποθέτει ειλικρίνεια, διαφάνεια και σεβασμό, στοιχεία που θεωρούν απαραίτητα για κάθε συλλογική προσπάθεια.

Παράλληλα, δηλώνουν ότι ταυτίζονται με την απόφαση του Βασίλη Κοκοτσάκη να αποχωρήσει από το κόμμα, ενώ τον ευχαριστούν για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που είχαν το προηγούμενο διάστημα.

Οι νέες αποχωρήσεις έρχονται λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Οργάνου Κρήτης, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, με τις παραιτήσεις των στελεχών και την επόμενη ημέρα του κόμματος να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής: «Γνωστοποιούμε την απόφασή μας να αποχωρήσουμε από την Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης για το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η συμμετοχή μας στην προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με μοναδικό κίνητρο την προσφορά στην κοινωνία και την πίστη σε κοινές αρχές. Ωστόσο, η εξέλιξη των πραγμάτων και ο τρόπος λειτουργίας του κινήματος σε κεντρικό επίπεδο, δεν συνάδουν πλέον με τις προσωπικές μας αξίες και το ήθος με το οποίο αντιλαμβανόμαστε τη συλλογική δράση.

Για εμάς, η ενασχόληση με τα κοινά προϋποθέτει πάντα ειλικρίνεια, διαφάνεια και σεβασμό. Ταυτιζόμαστε με την απόφαση του κ. Κοκοτσάκη και τον ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα».