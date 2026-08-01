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Νέο κόμμα ψάχνει στελέχη: Παρέχεται καλή θέση με μισθό και... αυτοκίνητο!

Νεότευκτο κόμμα βγήκε στην «πιάτσα» αναζητώντας επαγγελματικά στελέχη. Παρέχει καλή θέση με μισθό και... αυτοκίνητο!

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Βουλή | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Προς άγραν στελεχών και... κόσμου βρίσκεται το τελευταίο διάστημα νεότευκτο κόμμα, το οποίο επιχειρεί να αποκτήσει προσβάσεις και δικτύωση.

Κατά συνέπεια, απευθύνεται σε πολύ κόσμο, ακόμα και σε επικεφαλής αντιπολίτευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το κόμμα τάζει, όπως έχει γίνει γνωστό στην... «πιάτσα», θέσεις για επαγγελματικά στελέχη, με καλό μισθό γραφείου, ακόμα και αυτοκίνητο.

Βέβαια, όπως ακούγεται, το τάξιμο και οι τακτικές αυτές δεν φαίνεται να αποδίδουν τα αναμενόμενα, καθώς δεν φέρονται να μην αποπνέουν εμπιστοσύνη στα άτομα που βολιδοσκοπούνται...

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