Νίκος Παπανδρέου για ακροδεξιά οργάνωση που έκανε παρέλαση: «Ψαρεύει σε θολά νερά η κυβέρνηση»

«Η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία βαυκαλίζεται και αυταπατάται. Δεν συνιστά ούτε εθνικοαπελευθερωτική ούτε πατριωτική οργάνωση. Η ιδεολογία τους είναι ακραιφνώς ναζιστική, όπως προδίδεται από τα φληναφήματα και τις πομφόλυγές τους», τονίζει σε δήλωσή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου.

Αναφέρει επί του θέματος μεταξύ άλλων ότι «στη καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε κυνικά σε ανιστόρητους πολιτικούς συμψηφισμούς και παρέπεμψε για εξηγήσεις στην Περιφέρεια, σαν να μην είναι πολιτικά ομόσταυλη της κυβέρνησης».

«Συμμερίζομαι τη δυσκολία του κυβερνητικού εκπροσώπου, λαμβανομένου υπόψη ότι και ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας αλλά και ο πρωθυπουργός ήταν παρόντες στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν αυτήκοοι, αυτόπτες και μάρτυρες αυτών των γεγονότων, τα οποία με τη σιωπή τους νομιμοποιούν», σχολιάζει.

Τονίζει ότι «η άρνηση της κυβέρνησης να πάρει καθαρή θέση προκαλεί ανησυχία, διότι φέρεται να αλιεύει ψήφους σε πολύ "θολά νερά". Η εσωτερική πολιτική κρίση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, οι ανταγωνισμοί και οι προσωπικές πολιτικές έριδες βρίσκουν ως αλεξικέραυνο την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, το οποίο ενέχει σοβαρούς κινδύνους».

Ο κ. Παπανδρέου αναφέρει ότι τους καλεί «να απέχουν δια των πράξεων αλλά και των παραλείψεών τους από την νομιμοποίηση ακραίων ιδεολογιών και μορφωμάτων και να αναλογιστούν την δική τους ιστορική και πολιτική ευθύνη».