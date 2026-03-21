Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντά για τα «κρακεράκια»: «Καθόμασταν εκεί 1,5 ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε σήμερα (21/3) για το περιστατικό με τα «κρακεράκια» στη Βουλή και το βιντεοσκοπημένο υλικό που ανήρτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε για το συμβάν: «Καθόμασταν εκεί 1,5 ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα. Γιατί δεν είχα πάει στο γραφείο μου, ήμουν πριν στο ΚΑΠΗ Αμαρουσίου για τις προληπτικές εξετάσεις που κάνουμε, με τα άτομα τρίτης ηλικίας, δεν είχα φάει με έπιασε το στομάχι μου».

Σηκώνομαι πάω έξω, τρώω 2 κράκερ, μπαίνω, κρατούσα το κουτί, το έβαλα πίσω αν μην φαίνεται, που το ανέβασε και αυτή (σ.σ.Ζωή Κωνσταντοπούλου) και επειδή στο χέρι μου ήταν ήδη ένα κρακεράκι, το έβαλα στο στόμα μου να το φάω», ανέφερε.

«Κακώς το έβαλα», παραδέχτηκε ο Υπουργός. «Την ώρα που το κάνω αυτό, συνειδητοποιώ ότι απέναντι με γράφει με το κινητό η Κωνσταντοπούλου. Θυμάμαι ότι το έχει κάνει στην Εξεταστική Επιτροπή με την κ. Συρεγγέλα, με τον Φραπέ, με τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αποφασίζω λοιπόν να αντιδράσω. Ξαναλέω, ήταν λάθος που έβαλα το κρακεράκι στο στόμα μου. Ήταν αυτός λόγος η άλλη να σε τραβάει βίντεο;»