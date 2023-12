Οι 8 ώρες του Ερντογάν στην Αθήνα - Οι συμφωνίες με Μητσοτάκη, τα «ήρεμα νερά» και το χειροκρότημα

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος αφίχθη στο «Ελ. Βενιζέλος» στις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης (7/12), μετά την οκτάωρη παραμονή του στην Ελλάδα, προκειμένου να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος του για την επιστροφή του στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν επισκέφθηκε την Αθήνα έξι χρόνια μετά την τελευταία παρουσία του στην Ελλάδα και συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά την συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας, υποστήριξε πως όπως τα αδέρφια έτσι και οι δύο χώρες που έχουν κοινά είναι φυσικό να αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι τόσο μεγάλα έτσι ώστε να μην μπορούν να ξεπεραστούν.

«Θέλουμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να λυθεί αρκεί να κινηθούμε με καλή πίστη», είπε χαρακτηριστικά.

«Σας χαιρετώ με τα πιο εγκάρδια συναισθήματα. Επισκέφτηκα τελευταία φορά την Ελλάδα το 2017, ήταν η πρώτη μετά 65 χρόνια επίσκεψη αρχηγού κράτους της Τουρκίας στην Ελλάδα. Αισθάνομαι ικανοποίηση που βρίσκομαι ξανά στην Αθήνα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ερντογάν: «Να επιλύσουμε τα προβλήματα»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε επίσης πως συμφώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανέβει το κόστος των εμπορικών σχέσεων στα 10 δισ. δολάρια και αναφερόμενος στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ τόνισε πως «ευχή μας είναι να επιλύσουμε τα προβλήματά μας με κοινές προσπάθειες στο πλαίσιο καλής γειτονίας και στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου».

Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τουρκική τη μειονότητα της δυτικής Θράκης και υποστήριξε πως η ίδια αλλά και η ελληνική στην Τουρκία είναι στοιχεία των πολιτισμών των δύο χωρών.

«Η επίτευξη μίας δίκαιης, μόνιμης και βιώσιμης λύσης με βάσει την πραγματικότητα στην Κύπρο θα είναι προς όφελος της περιοχής», δήλωσε. Επίσης ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στον πόλεμο στη Γάζα ζητώντας την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967.

«Είμαστε δύο γειτονικές χώρες μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα, γεωγραφία, κλίμα και πολιτισμό σε πολλούς τομείς. Αρκετά φυσικό είναι να έχουμε προβλήματα. Πόσω μάλλον ανάμεσα σε αδέρφια», σημείωσε ο Ερντογάν.

Η άφιξη του Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε στην Αθήνα με το προεδρικό αεροσκάφος λίγο μετά τις 10:00 το πρωί και μετέβη στα δύο κτίρια της Ηρώδου Αττικού με τις τρεις τεθωρακισμένες λιμουζίνες του, ή όπως είναι αλλιώς γνωστά τα «θηρία».

Η αυτοκινητοπομπή του Τούρκου προέδρου ήταν τεράστια, καθώς πέρα από τα οχήματα της ελληνικής αστυνομίας, αρκετά ήταν τα συμβατικά οχήματα, τύπου τζιπ και βαν, που τον «συνόδευσαν» κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

Κατά τη διάρκεια του περάσματος της αυτοκινητοπομπής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το κέντρο της Αθήνας, ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας προχώρησαν σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Τούρκου προέδρου.

Άξιο αναφοράς είναι ότι ο συγκεκριμένος στόλος των αυτοκινήτων του Τούρκου προέδρου ανανεώθηκε τελευταία φορά το 2017 ενώ το κόστος καθεμίας λιμουζίνας κυμαίνεται από 1 έως 2 εκατ. τουρκικές λίρες.

Επίσκεψη Ερντογάν: Τι αποφασίστηκε

Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν να διατηρηθεί η ηρεμία στο Αιγαίο, ενώ εγκρίθηκε το πακέτο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν συναποφασίσει οι δύο στρατιωτικές αντιπροσωπείες στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προβλέπεται τηλεφωνική γραμμή του Εθνικού Κέντρου Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Λάρισας και του Εσκί Σεχίρ, η ανταλλαγή επισκέψεων στρατιωτικών αντιπροσωπειών και η διοργάνωση κοινών αθλητικών εκδηλώσεων.

Ο τουρκολόγος Δημήτρης Σταθακόπουλος, τόνισε στο Mega πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι γνωστός για τα προσωπεία του, απειλητικά και φιλικά, τα οποία χρησιμοποιεί κατά το δοκούν.

Για τον Δημήτρη Σταθακόπουλο ήταν αναμενόμενη η αναφορά του Τούρκου προέδρου σε τουρκική μειονότητα, υπογραμμίζοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν προετοιμασμένος για τέτοιο ενδεχόμενο.

«Επειδή αναμέναμε ότι θα πει κάτι για τουρκική μειονότητα και όχι μουσουλμανική, ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν προετοιμασμένος και τον διόρθωσε αμέσως», σχολίασε.

Το χειροκρότημα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε αναπάντητη τη συγκεκριμένη αναφορά του Ερντογάν περί «τουρκικής μειονότητας». Ο πρωθυπουργός είπε ότι η Λωζάνη καθορίζει πως η μειονότητα είναι μουσουλμανική.

«Αγωνιζόμαστε για ίσες ευκαιρίες, ο προσδιορισμός ως μουσουλμανική μειονότητα καθορίζεται από τη Λωζάνη. Χρέος δικό μας είναι αυτό το κλίμα της ειρηνικής συνύπαρξης να το διασφαλίσουμε και να το ενισχύσουμε. Να διαβεβαιώσω όλους τους μουσουλμάνους και εσάς, πως σε αυτή την κατεύθυνσή θα δουλεύει η ελληνική κυβέρνηση νυχθημερόν.

Ο Τούρκος πρόεδρος από την πλευρά του δεν απάντησε και χειροκρότησε στο κλείσιμο της συνέντευξης Τύπου.

Επίσκεψη Ερντογάν: «Διακήρυξη των Αθηνών»

Οι ηγέτες της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, και της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπέγραψαν σήμερα (7/12) στην Αθήνα κείμενο διακήρυξης περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας, τη «Διακήρυξη των Αθηνών» που στόχο έχει να ενισχύσει περαιτέρω τη θετική ατζέντα στις σχέσεις των δύο χωρών, αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι «δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία, δεσμευτική για τα Μέρη κατά το διεθνές δίκαιο» όπως σημειώνεται.

Ελλάδα και Τουρκία δεσμεύονται, στο πλαίσιο αυτής της διακήρυξης, «να απέχουν από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία, ή ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή τους».

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι «θα προσπαθήσουν να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους με φιλικό τρόπο».

Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης:

Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Α.E. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η Α.E. κ. Recep Tayyip Erdoğan, εκπροσωπώντας τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους (που αποκαλούνται από κοινού «τα Μέρη»), έχοντας προεδρεύσει της 5ης συνάντησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας την 7η Δεκεμβρίου 2023, στην Αθήνα, σε πνεύμα καλής θέλησης και συνεργασίας,

PP1. Αναγνωρίζοντας την ανανεωμένη βούληση για συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων των δύο χωρών,

PP2. Υπογραμμίζοντας ότι οι δεσμοί μεταξύ των δύο γειτονικών εθνών έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σημαντικά την ευημερία και τη δυναμική της περιοχής,

PP3. Δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού προς όφελος και των δύο κοινωνιών σε κλίμα φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης,

PP4. Επιδιώκοντας ενίσχυση των διμερών σχέσεων μέσω των υφιστάμενων θεσμικών μηχανισμών,

PP5. Τονίζοντας ότι, προκειμένου να ενισχυθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας, αμφότερα τα Μέρη, χωρίς να θίγονται οι εκατέρωθεν νομικές θέσεις τους, θα καλλιεργούν πνεύμα αλληλεγγύης απέναντι στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις,

PP6. Υπογραμμίζοντας ότι για την προώθηση της εν λόγω θετικής ατμόσφαιρας και ατζέντας, αμφότερα τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή επισκέψεων σε κάθε επίπεδο με προσέγγιση προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων,

PP7. Υπενθυμίζοντας ότι μεταξύ των θεμελιωδών σκοπών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των παγκοσμίως αναγνωρισμένων αρχών του διεθνούς δικαίου είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και η φιλική συνεργασία μεταξύ των κρατών,

PP8. Έχοντας αποφασίσει να καλλιεργούν φιλικές σχέσεις, αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και κατανόηση και να επιλύουν κάθε διαφορά μεταξύ τους με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,

PP9. Υπογραμμίζοντας τη σημασία των αποτελεσματικών διαύλων και μηχανισμών επικοινωνίας σε κάθε επίπεδο για την επιτυχή διαχείριση των διμερών τους σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων και δυνητικής κλιμάκωσης,

PP10 Τονίζοντας ότι και τα δύο Μέρη θα προσεγγίσουν τις σχέσεις τους με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και την εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ των λαών, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην ευημερία και την ειρηνική συνύπαρξη των δύο γειτονικών λαών τους, τονίζοντας περαιτέρω ότι προς τούτο, υπό το φως της επιτευχθείσας σημαντικής προόδου σχετικά με την προώθηση της θετικής ατζέντας σε οικονομικά και εμπορικά θέματα μέσω του Κοινού Σχεδίου Δράσης, οι δύο πλευρές θα διερευνήσουν επιπρόσθετα θέματα συνεργασίας,

Συμφώνησαν στα κάτωθι:

OP1. Τα Μέρη συμφωνούν να συμμετέχουν σε συνεχείς εποικοδομητικές και ουσιαστικές διαβουλεύσεις με βάση τους ακόλουθους πυλώνες:

(α) Πολιτικός Διάλογος:

- σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος

- Διερευνητικές/ Διαβουλευτικές συνομιλίες

(β) Θετική Ατζέντα, στο πλαίσιο του ενισχυμένου Κοινού Σχεδίου Δράσης, που περιλαμβάνει μέτρα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς της επιχειρηματικότητας-οικονομίας, τουρισμού, μεταφορών, ενέργειας, καινοτομίας, επιστήμης και τεχνολογίας, γεωργίας, περιβαλλοντικής προστασίας, κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, νεολαίας, εκπαίδευσης και αθλητισμού και όποιον άλλο τομέα συμφωνηθεί από κοινού, με στόχο την επίτευξη σημαντικών και συγκεκριμένων παραδοτέων, εξορθολογίζοντας και επικαιροποιώντας συνεχώς την ατζέντα, με δομημένο τρόπο και νέα θέματα.

(γ) Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που περιλαμβάνουν μέτρα στον στρατιωτικό τομέα που θα συνέβαλλαν στην εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης, καθώς και των κινδύνων που απορρέουν από αυτές,

OP2. Τα Μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία, ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα αυτής της Διακήρυξης ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή τους.

OP3. Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους με φιλικό τρόπο, μέσω απευθείας διαβουλεύσεων μεταξύ τους ή με άλλα μέσα αμοιβαίας επιλογής, όπως προβλέπεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτή η Διακήρυξη δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία, δεσμευτική για τα Μέρη κατά το διεθνές δίκαιο. Καμία πρόνοια της Διακήρυξης αυτής δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι παράγει νομικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τα Μέρη.

Έγινε στην Αθήνα, την 7η Δεκεμβρίου 2023, σε δύο αντίγραφα, καθένα στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσα με όλα τα κείμενα να θεωρούνται εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Επίσκεψη Ερντογάν: Οι 15 συμφωνίες

Σημαντικές Συμφωνίες, Μνημόνια και Κοινές Δηλώσεις και Διακηρύξεις υπεγράφησαν σήμερα (07/12) στο πλαίσιο του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, στο οποίο συμμετείχαν οι Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ενρτογάν.

Ποιες είναι αυτές οι συμφωνίες;

1. Συμφωνία στον Τομέα της Παιδείας

Υπογράφουν ο Υπ. Παιδείας κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Τούρκος Υπ. Παιδείας κ. Yusuf Tekin.

Η συμφωνία στοχεύει στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας της Ελλάδας και της Τουρκίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αναφέρεται στην αναγνώριση διπλωμάτων τεχνικής εκπαίδευσης, στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, στην οργάνωση κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για διδάσκοντες και σπουδαστές, στις ανταλλαγές σπουδαστών.

2. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) ΑΔΜΗΕ - TEIAS στον Τομέα της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Υπογράφουν ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς του ΑΔΜΗΕ κ. Δημήτρης Μίχος και ο Πρόεδρος TEIAS κ. Orhan Kaldirim.

Το μνημόνιο αφορά τη δημιουργία νέας διασυνδετικής γραμμής μεταξύ Νέα Σάντας και Μπαμπαέσκι με στόχο την αναβάθμιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Τουρκίας και την αύξηση του όγκου αμφίδρομης ροής ενέργειας κατά 600 MW.

3. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) στον Τομέα των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Υπογράφουν ο Υπ. Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκρέκας και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κ. Hakan Fidan.

Το μνημόνιο αναφέρεται στην ανάπτυξη δομών δικτύωσης μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των δύο χωρών, καθώς και στην αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

4. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) ECG- Eximbak στον Τομέα των Εξαγωγών

Υπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Κώστας Φραγκογιάννης και o CEO της Turk Eximbank κ. Ali Guney.

Το μνημόνιο προωθεί τη συνεργασία των φορέων Export Credit Greece και Turk Eximbank με σκοπό την αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Η συνεργασία περιλαμβάνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας, εκπαίδευση προσωπικού, ενημέρωση και διευκόλυνση στην επίλυση προβλημάτων, ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σε Ελλάδα, Τουρκία και τρίτες χώρες.

5. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) EG - Invest in TR στον Τομέα των Επενδύσεων

Υπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Κώστας Φραγκογιάννης και ο Πρόεδρος του Invest in Turkiye κ. Burak Daglioglu.

Το μνημόνιο αναφέρεται στη συνεργασία των φορέων Enterprise Greece και Invest in Turkiye με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η αλληλοενημέρωση σε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος, η δημιουργία σταθερού και ευέλικτου επενδυτικού κλίματος, η προώθηση και διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη αμοιβαία επωφελών επενδυτικών προγραμμάτων.

6. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ EG – TOBB στον Τομέα των Επενδύσεων/Επιχειρήσεων

Υπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Κώστας Φραγκογιάννης και ο Αντιπρόεδρος του ΤΟΒΒ κ. Cengiz Gunay.

Το μνημόνιο αφορά τη συνεργασία των φορέων Enterprise Greece και Union of Chambers and Commodity Exchanges Of Turkiye (TOBB) με σκοπό τη στήριξη των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών. Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη στρατηγικών για την αύξηση των εμπορικών και επιχειρηματικών αποστολών, την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

7. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) στον Τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών με έμφαση στην Προστασία ΑμΕΑ

Υπογράφουν η Υπ. Οικογενειακής Πολιτικής και Κοινωνικής Συνοχής κ. Σοφία Ζαχαράκη και ο Τούρκος ΥΠΕΞ κ. Hakan Fidan.

Το μνημόνιο προωθεί τη συνεργασία για την ανάπτυξη στρατηγικών και υπηρεσιών με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον κοινωνικό ιστό. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, η οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων για την εξάλειψη των ανισοτήτων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, τη φροντίδα και την αποϊδρυματοποίηση των ΑμΕΑ.

8. Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) στον Τομέα του Αθλητισμού

Υπογράφουν ο ΥΠΕΞ κ. Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Hakan Fidan.

Το παρόν μνημόνιο αντικαθιστά το παλαιότερο Πρωτόκολλο του 2013 και προωθεί την ενδυνάμωση του θεσμού των Ολυμπιακών Αγώνων, τη συνεργασία για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αγώνων, τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ εθνικών ομοσπονδιών και αθλητικών ομίλων.

9. Κοινή Δήλωση /Διακήρυξη για συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού

Υπογράφουν η Υπ. Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Τούρκος Υπ. Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Mehmet Ersoy.

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν τον ρόλο του τουρισμού ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη και στήριξη επαγγελματιών, επιχειρήσεων και τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνούν να συνέρχεται κάθε χρόνο η Κοινή Επιτροπή Τουρισμού με σκοπό να προωθήσει την άμεση συνεργασία ταξιδιωτικών φορέων και τουριστικών πρακτόρων, να ενισχύσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών , να διερευνήσει τις δυνατότητες για κοινές τουριστικές επενδύσεις, με απώτερο στόχο την αύξηση των τουριστικών ροών .

10. Κοινή Δήλωση /Διακήρυξη ΓΓΕΤ- TUBITAK για συνεργασία στον Τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας

Υπογράφουν ο Υπ. Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκρέκας και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κ. Hakan Fidan.

Οι εθνικοί φορείς έρευνας και τεχνολογίας των δύο χωρών, με σκοπό τη συνέχιση και διεύρυνση της επιστημονικής συνεργασίας τους, επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να προκηρύξουν κοινό διαγωνισμό στους τομείς: βιοεπιστημών, υγείας, φαρμακευτικών προϊόντων, αγροδιατροφής, κυκλικής οικονομίας, βιώσιμης ενέργειας, δομικών υλικών, πολιτισμού, τουρισμού και δημιουργικής βιομηχανίας.

11. Κοινή Δήλωση/Διακήρυξη για σύγκληση Κοινής Επιτροπής Οικονομίας και Εμπορίου (JEC - JETCO)

Υπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννης και ο Τούρκος Υφυπουργός Εμπορίου κ. Sezai Ucarmak.

Οι δύο πλευρές συμφωνούν στη σύγκληση της 6ης Συνόδου Κοινής Επιτροπής Οικονομίας και Εμπορίου. Η τουρκική πλευρά έχει προτείνει να πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2024 στην Κωνσταντινούπολη. Στη σύνοδο θα εξεταστούν θέματα εμπορίου, ενέργειας, μεταφορών, τουρισμού.

12. Κοινή Δήλωση/ Διακήρυξη για συνεργασία στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης

Υπογράφουν ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αυγενάκης και ο Τούρκος ΥΠΕΞ κ. Hakan Fidan.

Οι δύο πλευρές εκφράζουν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα των αγροτικών καλλιεργειών, να συνεργαστούν στην αντιμετώπιση πλημμυρών ή ξηρασίας, να συνεργαστούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, να καταπολεμήσουν την παράνομη αλιεία, να προωθήσουν την έρευνα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης.

13. Κοινή Δήλωση/ Διακήρυξη για Τελωνειακή Συνεργασία

Υπογράφουν ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργος Πιτσιλής και ο Τούρκος Υφυπ. Εμπορίου Sezai Ucarmak.

Οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνούν στη διοργάνωση κοινών σεμιναρίων, την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά των τελωνειακών υπηρεσιών, να καταπολεμήσουν την απάτη, να προωθήσουν την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.

14. Κοινή Δήλωση/ Διακήρυξη για τη διοργάνωση Hackathon

Υπογράφουν ο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννης και ο Τούρκος ΥΦΥΠΕΞ κ. Burak Akcapar.

Οι δύο πλευρές προγραμματίζουν την διοργάνωση διαδικτυακού διαγωνισμού με ενεργό συμμετοχή μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νεοφυών επιχειρήσεων, εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων των δύο χωρών. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις πάνω σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και καθημερινότητας σε αστικό περιβάλλον. Η πρόταση που θα βραβευθεί θα υποστηριχθεί από τις δύο χώρες προκειμένου να υλοποιηθεί.

15. Κοινή Δήλωση/ Διακήρυξη για επόμενη σύγκληση τεχνικής Επιτροπής για 2η γέφυρα στον Έβρο - ΕΓΝΑΤΙΑ

Υπογράφουν ο CEO ΕΓΝΑΤΙΑΣ κ. Κουτσούκος και ο Τούρκος Αν. Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αυτοκινητοδρόμων Τουρκίας κ. Selahattin Bayramcavus.

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν την πρόοδο των εργασιών στην κατασκευή δεύτερης διασυνοριακής γέφυρας στην περιοχή Κήποι - Ύψαλα, την οποία εποπτεύει η Εγνατία Οδός Α.Ε., και ανακοινώνουν την επόμενη συνάντηση τεχνικών επιτροπών και εμπειρογνωμόνων.