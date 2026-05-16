ΠΑΣΟΚ από Συνέδριο ΝΔ: «Οι μεγάλες προκλήσεις δεν αντιμετωπίζονται με τοξικότητα και κόντρες»

Χαιρετισμό απηύθυνε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη σταθερότητας.

«Η αβεβαιότητα στην οικονομία, οι μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, η ενεργειακή και κλιματική πρόκληση, οι μεταναστευτικές ροές, το δημογραφικό, αλλά και οι βαθιές αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία και η νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν ένα περιβάλλον που απαιτεί σοβαρότητα, πολιτική ωριμότητα και ουσιαστικό διάλογο», είπε αρχικά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Για τον κ. Βαρδακαστάνη μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, τα συνέδρια των πολιτικών κομμάτων πρέπει να ξεπερνούν τις προφανείς διαφορές τους και όταν λειτουργούν ως ζωντανά εργαστήρια δημοκρατίας, χώροι στους οποίους εκφράζονται διαφορετικές απόψεις, καταγράφονται προβληματισμοί, δοκιμάζονται ιδέες και διαμορφώνονται πολιτικές που απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας.

Ο κ. Βαρδακαστάνης είπε επίσης πως με την ποιότητα της λειτουργίας των κομμάτων, η εσωτερική δημοκρατία, η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης των στελεχών και των μελών, η σύνθεση απόψεων χωρίς αποκλεισμούς και η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για ένα ισχυρό πολιτικό σύστημα.

«Όλοι έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε τον πολιτικό πολιτισμό, τη θεσμική σοβαρότητα και τον γόνιμο δημόσιο διάλογο» είπε.

Κατέληξε λέγοντας ότι οι μεγάλες προκλήσεις της χώρας δεν αντιμετωπίζονται με συνθήματα, με τοξικότητα, με προσωπικές επιθέσεις στο ήθος του αντιπάλου, αλλά με διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία, ενώ υπογράμμισε ότι από σκοπιά του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής υπάρχει πίστη στην ανάγκη προγραμματικών συγκρούσεων με πολιτικό περιεχόμενο.

ΣΥΡΙΖΑ από Συνέδριο ΝΔ: «Σαφείς οι πολιτικές διαφορές μας»

Με τη σειρά του ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος στον χαιρετισμό του τόνισε ότι είναι σαφείς οι πολιτικές διαφορές του κόμματος του με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ υπάρχουν και σφοδρές αντιπαραθέσεις μεταξύ τους, μέσα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού διαλόγου πάντα. «Χωρίς κόμματα δεν υπάρχει δημοκρατία και μάλιστα ανταγωνιστικά ώστε να υπάρχει ζωντάνια και πολιτική αντιπαράθεση» είπε ο κ. Ξανθόπουλος.

Σημείωσε ότι έχει ξεχωριστή σημασία η πρόσκληση της Νέας Δημοκρατίας στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να χαιρετίσει το συνέδριο γιατί όπως είπε «υπηρετούμε δυο αντιπαραθετικά σχήματα και σχέδια, που μπορούν και συνομιλούν.

Είπε επίσης ότι η διάκριση δεξιάς και αριστεράς είναι παρούσα και όσοι πιστεύουν το αντίθετο τους κάλεσε να προστρέξουν στα βιβλία της ιστορίας, ενώ ευχήθηκε να έχει η Νέα Δημοκρατία «ένα συνέδριο δημιουργικό και προωθητικό με αντιπαραθέσεις, και με αποτέλεσμα, εκτός από κομματικό όφελος, για ευρύτερη λειτουργία θεσμών και της κοινωνίας».