Πολάκης: Αποχώρησε από τη συνεδρίαση στην Κουμουνδούρου - «Να ξαναγίνει Κεντρική Επιτροπή, θα καταθέσω αίτημα»

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Παύλος Πολάκης μετά την αποχώρηση του νωρίτερα από την λήξη της σημερινής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου.

Μεταξύ άλλων, ο Παύλος Πολάκης τόνισε: «Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον προεδρο Σωκράτη Φάκελλο αν μίλησε επισήμως με τον Αλέξη Τσίπρα να μου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται.. Δεν μπορεί να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης αυτόεξευτελισμού και διάλυσης, δεν γίνεται πρέπει να πρέπει μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά».

Αναλυτικά στη δήλωση του ο Παύλος Πολάκης ανέφερε:

«Αναγκάστηκα να φύγω νωρίτερα από τη λήξη της συνεδρίασης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί αυτή τη στιγμή, με βάση την απόφαση της κεντρικής επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Θεωρώ ότι η μόνη λύση, δεν υπάρχει άλλη, είναι να ξαναγίνει κεντρική επιτροπή και να αλλάξει η απόφαση την οποία πήραμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση για το χώρο γιατί δεν είναι δυνατόν όταν έχεις από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μία εκφώνηση στρατηγικού χαρακτήρα, και είναι δικαίωμά τους, η οποία λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα, δεν συνεργαζόμαστε με εν ενεργεία βουλευτές.

Μιλάμε μόνο με ατομα, με προσωπικότητες που έρχονται χωρίς το φορτίο του αξιώματος τους, εδώ να επιμένουμε ....ότι στο χώρο εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον προεδρο Σωκράτη Φάκελλο αν μίλησε επισήμως με τον Αλέξη Τσίπρα να μου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα.Δεν μπορεί να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης αυτόεξευτελισμού και διάλυσης, δεν γίνεται πρέπει να πρέπει μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά.

Αρα πρέπει να υπάρξει συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση»

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν θα καταθέσει αίτημα για Κεντρική Επιτροπή, ο Παύλος Πολάκης είπε: «Ναι βεβαίως και θα κατατεθούν»