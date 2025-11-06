Σφοδρή σύγκρουση Πιερρακάκη και Φάμελλου για τα ΕΛΤΑ: «Φαρισαίοι και υποκριτές» - «Ουαί υμίν η υποκρισία»

Μετωπική σύγκρουση σημειώθηκε στη Βουλή για τα ΕΛΤΑ μεταξύ του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

«Ουαί υμίν η υποκρισία… » απάντησε ο κ. Πιερρακάκης στην υψηλών τόνων κριτική του κ. Φάμελλου για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, το φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά και το κόστος των προτάσεων των τεσσάρων τροπολογιών που κατέθεσε και έχουν κόστος έξι με επτά δισεκατομμύρια ευρώ.

«Επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ κλείσατε 77 καταστήματα. Εσείς όταν κάνατε την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ αυτή ήταν αριστερή και η δική μας είναι δεξιά;», ρώτησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης τον Σωκράτη Φάμελλο σχετικά με το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, και κατέθεσε σχετικό πίνακα.

Ο κ. Πιερρακάκης μάλιστα υπενθύμισε ότι το 2017 όταν ρωτούσαν οι βουλευτές τον τότε αρμόδιο υπουργό για τα ΕΛΤΑ κ. Νίκο Παππά για το κλείσιμο εκείνων των καταστημάτων αυτός απαντούσε μέσω της απάντησης που έδιναν οι διοικήσεις των ΕΛΤΑ που έλεγαν «ότι τα ΕΛΤΑ λειτουργούν ως ΑΕ και σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν το ταχυδρομικό δίκτυο με συγκεκριμένα κριτήρια. Ειδικότερα, τα ΕΛΤΑ παρακολουθούν πανελλαδικά τις δημογραφικές, κοινωνικές και διοικητικές αλλαγές που συντελούνται.

Αξιολογούν τα νέα δεδομένα και όπου απαιτείται επαναπροσδιορίζουν και επανασχεδιάζουν τον τρόπο λειτουργίας του ταχυδρομικού δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει τα ταχυδρομικά καταστήματα, τα πρακτορεία τους διανομείς, στοχεύοντας πάντα στην βέλτιστη ταχυδρομική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Και στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του δικτύου, αλλά και της εξοικονόμησης πόρων συνεκτιμήθηκαν τα στοιχεία και αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας ….». Αυτή, είπε ο υπουργός, ήταν «η αριστερή αναδιάρθρωση και εμείς κάνουμε δεξιά αναδιάρθρωση. Να υπάρχει και ένα όριο στην υποκρισία».

Σχετικά με τις αναθέσεις των ΕΛΤΑ στις οποίες αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν διαγωνισμοί ύψους 35,3 εκατ. ευρώ, και απευθείας αναθέσεις ήταν 35,8 εκατ. ευρώ στα ΕΛΤΑ, και στην θυγατρική τους κούριερ οι διαγωνισμοί ήταν ύψους 27,7 εκατ ευρώ και 4,3 εκατ. ευρώ οι απευθείες αναθέσεις.

Σύνολο, 100 εκατ. ευρώ επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε ο κ. Πιερρακάκης προσθέτοντας ότι «η κατάσταση που παραδόθηκαν το 2019 τα ΕΛΤΑ ήταν «με μηνιαίο έλλειμμα 7,5 εκατ. ευρώ!».

Στο ερώτημα πού πήγαν τα χρήματα που έχουν δοθεί στα ΕΛΤΑ επί κυβέρνησης ΝΔ, ο υπουργός είπε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ τα ΕΛΤΑ παρακρατούσαν τα χρήματα από λογαριασμούς της ΔΕΗ που πληρωνόντουσαν σε διάφορα ταχυδρομεία της χώρας. Είχαν επίσης και άλλα συσσωρευμένα χρέη, ενώ 135 εκατ. ευρώ πήγαν για την εθελούσια έξοδο.

Ο κ. Πιερρακάκης, παράλληλα υπενθύμισε την διαφωνία που υπήρχε μέσα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ του τότε υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και του αρμόδιου υπουργού Νίκου Παππά σχετικά με την ένταξη των ΕΛΤΑ και το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Υπερταμείου, όπως και μια σειρά από αποκρατικοποιήσεις που έκανε σε κρίσιμες και σημαντικές δημοσίου χαρακτήρα υπηρεσίες, λέγοντας:

«Επομένως κάνατε και εσείς αποκρατικοποιήσεις, δεν το φοβηθήκατε…». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στα σχέδια Αναδιάρθρωσης, όπως επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και τώρα υπεύθυνο είναι το Υπερταμείο.

Ο υπουργός απέρριψε τις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι όπως αυτές κοστολογούνται, έχουν ένα κόστος 6 δισ. ευρώ και τον ρώτησε σκωπτικά «τα έχετε επάνω σας, κ. Φάμελλες; Διότι αυτή την στιγμή θα πρέπει να μου πείτε πώς θα φορολογήσετε για τα βρείτε».

Στο επιχείρημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να φορολογηθεί ο πλούτος, ο κ. Πιερρακάκης συνέχισε με τον ίδιο σκωπτικό τόνο λέγοντας πως «εάν δεν εννοείτε τον Πλούτο, τον σκύλο του Μίκι Μάους, και εννοείται τον πλούτο, να σας θυμίσω ότι εσείς φορολογήσατε τη μεσαία τάξη» και πρόσθεσε «σήμερα λέτε να μειώσουμε τον ΦΠΑ, αλλά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αυξήσατε τον βασικό ΦΠΑ από το 23% στο 24%, τον ΦΠΑ της εστίασης τον πήγατε στο 24%, υπήρξε αύξηση από το 13 στο 24% του ΦΠΑ στα τρόφιμα, αυξήσατε τον ΦΠΑ στα νησιά, άρα μην γελιώμαστε… Ουαί υμίν φαρισαίοι υποκριτές!».

Φάμελλος: «Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη αλλά φορολογική αδικία»

Να απαντήσει ο υπουργός Οικονομικών στο ερώτημα πότε θα γίνει η αναβληθείσα συνεδρίαση των επιτροπών για τα ΕΛΤΑ και αν θα προσέλθει σε αυτήν η κυβέρνηση, απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά τη δεύτερη παρέμβασή του, μετά την ομιλία του υπουργού.

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «Φαρισαίους και υποκριτές», ενώ σχολίασε σκωπτικά το «πολιτικό μέγεθος» μιας κυβέρνησης που δεν αφήνει να πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις των αρμόδιων επιτροπών, για να μην μιλήσει και για τα υπόλοιπα υποκαταστήματα που έχουν ήδη κλείσει.

Υπογράμμισε, μάλιστα ότι ο ίδιος, ο κ. Πιερακκάκης το 2020 είχε φέρει ένα σχέδιο για την βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ καλώντας τον να παραδεχτεί ότι «απέτυχε».

Απαντώντας, επίσης, στον υπουργό για την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τις ιδιωτικοποιήσεις, ισχυρίστηκε ότι παρά τις υποχωρήσεις που είχε αναγκαστεί να κάνει η τότε κυβέρνηση, δεν υπήρχε ρύθμιση πώλησης των ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο.

Τέλος, επανέλαβε, την πρόταση του να μπει σε ονομαστική ψηφοφορία έστω ένα από τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως την μείωση του ΦΠΑ, απαντώντας στον υπουργό για το κόστος αυτών των μέτρων ότι την ίδια ώρα συνεχίζουν να κάνουν «πάρτυ» τα καρτέλ.

Νωρίτερα, ο κ. Φάμελλος είχε χαρακτηρίσει «υποκριτική» τη στάση της κυβέρνησης στο σημερινό φορολογικό νομοσχέδιο κατηγορώντας την ότι το παρουσιάζει ως μεταρρύθμιση υπέρ της κοινωνίας «για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη», όταν ταυτόχρονα «κλείνει» ταχυδρομεία, σχολεία και τράπεζες με αποτέλεσμα να ερημώνει η ύπαιθρος.

«Πόσο υποκριτικό είναι να ισχυρίζεσαι ότι θέλεις να στηρίξεις την κοινωνία και την οικονομία και ταυτόχρονα να κλείνεις ταχυδρομεία ερημώνοντας την ύπαιθρο, αφού πρώτα έκλεισες σχολεία, τράπεζες, εφορίες, να αφήνεις τους κτηνοτρόφους να απειλούνται με οικονομικό αφανισμό λόγω ευλογιάς και να απειλείται και η επιβίωσή τους και τα ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα, να ταΐζεις τις γαλάζιες ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβαρύνοντας τους τίμιους αγρότες, κλέβοντας και στερώντας επιδοτήσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για μια κοινωνική πραγματικότητα «αδικίας, ανισοτήτων και ανασφάλειας» που «δεν αλλάζει με επικοινωνιακά τεχνάσματα» και σχολίασε πως «ούτε ο πρωθυπουργός δεν ήρθε σήμερα στη Βουλή για να στηρίξει το νομοσχέδιο».

«Πάνω από το 70% των φορολογουμένων έχει όφελος μόνο μέχρι 20 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος ανεβαίνει και οι κοινωνικές δαπάνες μειώνονται. Μια πολιτική που φορολογεί την κατανάλωση δεν είναι δίκαιη πολιτική», πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος λέγοντας ότι το 2023 «1.500 ΑΦΜ δήλωσαν 4 δισεκατομμύρια ευρώ εισόδημα από μερίσματα και φορολογήθηκαν με συντελεστή μόνο 5%».

«Την ώρα που ο μέσος μισθωτός φορολογείται με 22% και πάνω, ο μικρομεσαίος, ο επιστήμονας, ο συνταξιούχος πληρώνει πολλαπλάσια από τον μεγαλομέτοχο. Είστε η κυβέρνηση που εδώ και 6 χρόνια βάζει πλάτη σε αυτούς που λέγανε νταβατζήδες της ελληνικής οικονομίας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας ότι τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων και τα υπερπλεονάσματα θα σημειώσουν και πάλι ρεκόρ.

«Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη. Αυτό λέγεται φορολογική αδικία», υπογράμμισε, ενώ αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για «ένα άλλο φορολογικό μοντέλο», στο οποίο θα φορολογείται «πρώτα από όλα ο μεγάλος και άδικος πλούτος», προτάσεις, που, όπως είπε, έχουν ήδη κοστολογηθεί από το ΓΛΚ και έχουν κατατεθεί «με γνώμονα τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις».

Ανάμεσα σε αυτές τις προτάσεις, είπε, είναι η μείωση ή και η προσωρινή αναστολή του ΕΦΚ και του ΦΠΑ, που συμπεριλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη της ΕΕ εδώ και τρία χρόνια και η «δίκαιη» φορολόγηση με κατάργηση του τεκμαρτού φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες.

Συνεχίζοντας, ο κ. Φάμελλος προκάλεσε την κυβέρνηση να εισαγάγει τις εν λόγω προτάσεις στις τροπολογίες και μάλιστα να προχωρήσει σε ονομαστική ψηφοφορία για «να δούμε τί θα ψηφίσει» η ΚΟ της ΝΔ.

Αναφερόμενος στα ΕΛΤΑ, ο κ. Φάμελλος είπε ότι η κυβέρνηση είναι απόλυτα εκτεθειμένη μετά και τις χθεσινές αποκαλύψεις, επισημαίνοντας πως αποδείχθηκε από δημοσιεύματα ότι τα γνώριζαν όλοι όλα.

«Ήσασταν πλήρως ενήμεροι από τις αρχές Οκτωβρίου για τα καταστήματα που θα έκλειναν. Οι ευθύνες είναι και του κ. Μητσοτάκη και του κ. Χατζηδάκη και του κ. Πιερρακάκη και του κ. Παπαστεργίου. Και μην κρύβεστε άλλο. Γιατί αποτύχατε προσωπικά εσείς. Πού πήγανε τα 250 εκατ. που δώσατε με απόφαση σας για την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόσθεσε τέλος ότι «τα προοδευτικά κόμματα απαιτείται να δώσουν απαντήσεις άμεσα και ενωτικές, «γιατί έχουμε μία επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο».