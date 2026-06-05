«Ήρωας ο Έλληνας που πλάκωσε στο ξύλο τους Αιγύπτιους»: To κρεσέντο της Λατινοπούλου για την Καλλιθέα που περιμέναμε

Αναστάτωση έχει προκαλέσει το περιστατικό στην Καλλιθέα, όπου ένας 55χρονος ένοικος «καθάρισε» μόνος του δύο επίδοξους διαρρήκτες, με την Αφροδίτη Λατινοπούλου να παίρνει θέση και να ζητά άμεση αλλαγή του νόμου.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου προκαλεί σοκ. Στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αχιλλέως, ένας 55χρονος άνδρας, κρατώντας ένα αιματοβαμμένο ρόπαλο του μπέιζμπολ, ακινητοποιεί έναν αιμόφυρτο νεαρό, ο οποίος μαζί με έναν συνεργό του (αιγυπτιακής καταγωγής, 22 και 23 ετών) φέρεται να εισέβαλαν στο σπίτι του.

Το σκηνικό κατέληξε στη σύλληψη και των τριών εμπλεκομένων, πυροδοτώντας μια έντονη πολιτική συζήτηση για τα όρια της αυτοάμυνας.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει το γεγονός με τον γνωστό της, έντονο τρόπο. Χαρακτήρισε τον 55χρονο «ήρωα», καταγγέλλοντας τη σύλληψή του ως παράλογη.

Σχολίασε το περιστατικό με ιδιαίτερα έντονο τρόπο, αναφέροντας αναλυτικά:

«Ήρωας ο Έλληνας που έκανε μαύρους στο ξύλο τους Αιγύπτιους που πήγαν να τον ληστέψουν. Μπήκαν 2 στο σπίτι και συνέλαβαν 3. Συνέλαβαν τον Έλληνα πολίτη που έκανε τα πάντα για την αυτοπροστασία του. Τι έκανε; Τους έδειρε, τι έπρεπε να τους κάνει δηλαδή; Να τους κεράσει κανένα γλυκάκι;

Ο νόμος πρέπει να αλλάξει. Αυτή την στιγμή αυτό που επικρατεί είναι ο νόμος της ζούγκλας.

Όταν παραβιάζει το σπίτι σου και κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα, η δική σου και της οικογένειας σου και η ζωή σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και πρέπει να μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάθε μέσο, ακόμα κι αν βγει βαριά τραυματίας ο εισβολέας ή ακόμα κι αν προκληθεί ο θάνατος του. Τελεία, παύλα, παράγραφος».