Συναγερμός στη Μεσόγειο: Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot στη Σούδα - Ενίσχυση προστασίας της βάσης

Οι πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν για ενδεχόμενα χτυπήματα ακόμα και σε ευρωπαϊκούς στόχους, κινητοποιούν και το ελληνικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο εξετάζει αερομεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, αλλά και την παραμονή φρεγάτας και F16 στη Κύπρο.

Όπως επισημαίνει και το OPEN, οι πληροφορίες που μεταδίδουν οι Financial Times αληθεύουν, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο των Patriot που παραμένουν στην Κάρπαθο να μεταφερθούν στην Σούδα, για την ενίσχυση της προστασίας της βάσης εκεί.

Επιπλέον εάν η Βουλγαρία κάνει αίτημα προς την ελληνική κυβέρνηση για στήριξη με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί και όπως όλα δείχνουν θα είναι θετικό και θα υπάρχουν Patriot στην Αλεξανδρούπολη για τη Βουλγαρία. Τέλος, άλλο ένα ενδεχομένο που εξετάζεται, είναι να παραμείνουν ως έχουν οι δυνάμεις στην Κύπρο όπου υπάρχουν δύο F16 και μια φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς».

Με τα παραπάνω ενδεχόμενα είναι σαφές πως υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει εξαγωγή επιθέσεων και προς τα εδώ.

Στις επάλξεις το ΓΕΕΘΑ

Μετά το σχετικό δημοσίευμα των Financial Times, το Πεντάγωνο βρίσκεται επί ποδός και επεξεργάζεται ενδεχόμενα σχέδια για να είναι σε ετοιμότητα στην περίπτωση που η Τεχεράνη αποφασίσει να εξαπολύσει χτυπήματα εναντίον στόχων που βρίσκονται στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το δημοσιεύμα, το Ιράν έχει ως στόχο να επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από τα όρια της Μέσης Ανατολής, με την ανησυχία για νέα σύρραξη με τις ΗΠΑ να αποτελεί θέμα χρόνου.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει πως η Τεχεράνη, έχει εξετάσει το ενδεχόμενο πλήγματος σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, εάν υπάρξει εκ νέου κλιμάκωση.

Οι απειλές περιλαμβάνουν ως ενδεχόμενους στόχους του Ιράν την Κύπρο και την Βουλγαρία.