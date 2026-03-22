ΣΥΡΙΖΑ για προσαγωγές μελών Νέας Αριστεράς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες»

Σε νέα ανακοίνωση προχώρησε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τις προσαγωγές μετά από παρέμβαση της Νέας Αριστεράς με αντιπολεμικό πανό στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες. Οι προσαγωγές 19 μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς επειδή άνοιξαν πανό με αντιπολεμικά συνθήματα απέναντι από το Αμερικανό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια αυταρχική κυβέρνηση εκτός της κοινωνικής πραγματικότητας.

Δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία ενάντια στον πόλεμο, ούτε να αντιμετωπίζεται με καταστολή η απαίτηση να σταματήσει η, ούτως ή άλλως, παράνομη επίθεση των Τραμπ - Νετανιάχου.

Η «πρόθυμη» κυβέρνηση Μητσοτάκη, που έχει δέσει τη χώρα στο άρμα των Τραμπ και Νετανιάχου, συνεχίζει τον αντιδημοκρατικό της κατήφορο για να καταστείλει οποιαδήποτε αντίδραση στις πολιτικές της. Ας μη γελιέται: τέτοιες ενέργειες δεν φοβίζουν κανέναν, δυναμώνουν την αντίσταση και το κίνημα ειρήνης», αναφέρει το κείμενο.