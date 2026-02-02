Tα επόμενα βήματα μετά το διάγγελμα Μητσοτάκη για Συνταγματική Αναθεώρηση - Αντιδρά η αντιπολίτευση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε επίσημα τον Εθνικό Διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας διαδικασίας που, όπως υποστηρίζει, «οφείλει να τολμήσει μεγάλες τομές» για την ενίσχυση των θεσμών και της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Με επιστολή προς τους βουλευτές της ΝΔ, ο πρωθυπουργός έθεσε σε κίνηση την εσωτερική διαβούλευση, η οποία θα οδηγήσει στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης του κυβερνώντος κόμματος μέσα στον Μάρτιο, ώστε η κοινοβουλευτική διαδικασία να ξεκινήσει τον Απρίλιο.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης αναθεώρησης εντάσσονται κρίσιμα άρθρα:

• Άρθρο 16 – άρση του κρατικού μονοπωλίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

• Άρθρο 24 – αναθεώρηση του πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος

• Άρθρο 30 – αλλαγές στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

• Άρθρο 86 – αναμόρφωση του πλαισίου ευθύνης υπουργών

• Άρθρο 90 – διαδικασία επιλογής ηγεσίας της Δικαιοσύνης

• Άρθρο 103 – μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων και σύνδεση με αξιολόγηση

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Σύνταγμα του 1975 υπήρξε ανθεκτικό και προσαρμοστικό, αλλά «προέρχεται από τον 20ό αιώνα» και χρειάζεται επικαιροποίηση για τις προκλήσεις του 2026.

Η αντιπολίτευση, ωστόσο, αντέδρασε έντονα, καταθέτοντας τις δικές της θέσεις και επιφυλάξεις.

ΠΑΣΟΚ – «Δική μας πρόταση, αναζήτηση συνεννόησης για το άρθρο 86»

Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι θα καταθέσει ολοκληρωμένη δική του πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, δίνοντας έμφαση στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι το κόμμα επιδιώκει συνεννόηση με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ δεν προτίθεται να απευθυνθεί στην Πλεύση Ελευθερίας.

Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86, υποστηρίζοντας ότι η αναμόρφωση πρέπει να ενισχύει την ισότητα και την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος.

Παράλληλα, εκφράζει αντίθεση στην πρόταση της ΝΔ για το άρθρο 16, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση «χειρίζεται τους θεσμούς όπως νομίζει» και ότι δεν θα δώσει «λευκή επιταγή» για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ «άνοιξε πρώτο τη συζήτηση» και θα συμμετάσχει με στόχο τη διαμόρφωση των απαραίτητων υπερπλειοψηφιών στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, όπως προβλέπει το άρθρο 110.

ΣΥΡΙΖΑ – «Πάει πολύ να ζητά συναίνεση η ΝΔ που έχει παραβιάσει το Σύνταγμα»

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε με ιδιαίτερη οξύτητα. Ο βουλευτής Βασίλης Κόκκαλης κατηγόρησε τη ΝΔ ότι ζητά συναίνεση ενώ «έχει παραβιάσει τόσες φορές το Σύνταγμα». Το κόμμα καλεί σε δημοκρατικό διάλογο για την κατοχύρωση δικαιωμάτων, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η δήλωση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος έκανε λόγο για «υποκρισία Μητσοτάκη» να μιλά για αναθεώρηση του Συντάγματος που «έχει καταστρατηγήσει επανειλημμένα και βάναυσα». Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποδομήσει δημόσια αγαθά, εργασιακά δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Για το άρθρο 86, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά πλήρη αποσύνδεση της δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι παρενέβη για να σταματήσουν δικογραφίες που αφορούσαν υπουργούς του.

Νέα Αριστερά – «Ακόμη ένα μπάζωμα, συνταγματοποίηση ολέθριων επιλογών»

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να «συνταγματοποιήσει» τις πολιτικές της, μετατρέποντάς τες σε μόνιμες παθογένειες. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16, την οποία το κόμμα χαρακτηρίζει ως προσπάθεια νομιμοποίησης «ιδιωτικών πανεπιστημίων‑κοτετσιών» χωρίς επαρκείς προδιαγραφές.

Για το άρθρο 86, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι η ΝΔ επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της διαδικασίας δίωξης υπουργών, ενώ για το άρθρο 103 κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ενεργοποιεί τον κοινωνικό αυτοματισμό για να διευκολύνει απολύσεις «ενοχλητικών» δημοσίων υπαλλήλων.

Επιπλέον, θεωρεί ότι η αναθεώρηση του άρθρου 24 στοχεύει στην άρση περιβαλλοντικών προστασιών προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων.