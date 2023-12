Ο Γιώργος Λάνθιμος αποκάλυψε τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες όλων των εποχών

Ο Γιώργος Λάνθιμος ετοιμάζεται να σαρώσει στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, αφού η ταινία «Poor Things» είναι υποψήφια σε επτά κατηγορίες.

Ο σκηνοθέτης που έχει τραβήξει όλα τα βλέματα πάνω του, έχει γυρίσει ταινίες στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, ενώ έχει συνεργαστεί με πλήθος άγνωστων ηθοποιών αλλά και εκείνων της Α-list του Χόλιγουντ.

Ο ίδιος, ερωτηθείς για το ποιες είναι οι τέσσερις αγαπημένες του ταινίες όλων των εποχών, απάντησε ότι είναι οι «The Discreet Charm of the Bourgeoisie» του Λουίς Μπουνιουέλ, «Au Hasard Balthazar» του Ρομπέρ Μπρεσόν, «Husbands» του Τζον Κασσαβέτη και «The Red and the White» του Μίκλος Γιάντσο.

Παρακολουθήστε στο βίντεο την απάντηση που έδωσε ο Γιώργος Λάνθιμος

Four Favorites with Emma Stone, Kathryn Hunter, Mark Ruffalo, Willem Dafoe and Yorgos Lanthimos ✨ pic.twitter.com/DiQmOZ21Hh — Letterboxd (@letterboxd) December 10, 2023