Ο Μίκι Μάους γίνεται πρωταγωνιστής σε ταινία θρίλερ μετά την κατάργηση των πνευματικών δικαιωμάτων

Μία νέα ταινία τρόμου που βασίζεται στον διάσημο ήρωα της Disney, τον Μίκι Μάους, βρίσκεται και επίσημα στα «σκαριά», μετά και την κατάργηση των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η ταινία «Steamboat Willie» είναι σκηνοθετημένη από τον Steven LaMorte που είναι ευρέως γνωστός από το The Mean One. Η παραγωγή της ταινίας θα ξεκινήσει την άνοιξη και αναμένεται να επικεντρωθεί σε ένα σαδιστικό «ποντίκι» που βασανίζει ανυποψίαστους επιβάτες σε ένα φέρι μποτ.

Ο LaMorte δήλωσε τα εξής για την ταινία του: «Το Steamboat Willie έφερε τη χαρά σε πολλές γενιές, αλλά κάτω από αυτό το χαρούμενο παιδικό κρύβεται ένας απροσδόκητος τρόμος».