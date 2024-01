«Δημόσια περιουσία» η πρώτη έκδοση του Μίκι Μάους - Τέλος τα πνευματικά δικαιώματα

Δημόσια περιουσία είναι από την 1η Ιανουαρίου 2024 η πρώτη εκδοχή του Μίκι Μάους. Μετά από 94 χρόνια, τα πνευματικά δικαιώματα της ταινίας Steamboat Willie, μέσα από την οποία πρωτογνωρίσαμε τον Μίκι, έληξαν στις ΗΠΑ.

Πλέον, ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη εκδοχή του διάσημου ποντικιού χωρίς άδεια ή κόστος. Ωστόσο, η Disney προειδοποιεί ότι οι πιο σύγχρονες εκδόσεις του Μίκι Μάους εξακολουθούν να καλύπτονται από τα πνευματικά δικαιώματα.

«Θα συνεχίσουμε, φυσικά, να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας στις πιο σύγχρονες εκδόσεις του Μίκι Μάους και σε άλλα έργα που εξακολουθούν να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι τα δικαιώματα σε χαρακτήρες μπορούν να διατηρηθούν για 95 χρόνια. Επομένως η αρχική εκδοχή του Μίκι Μάους και οποιαδήποτε άλλα έργα έχουν ξεπεράσει αυτό το όριο, μπορούν πλέον να μοιράζονται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να χρησιμοποιούνται ως δείγματα νομίμως.

Οι πρώιμες εκδοχές του Μίκι και της Μίνι είναι μόνο δύο από τα έργα που έγιναν δημόσια. Εκτός από αυτά και άλλες διάσημες ταινίες, βιβλία, μουσική και χαρακτήρες από το 1928 είναι πλέον επίσης διαθέσιμα στο αμερικανικό κοινό.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η βωβή ρομαντική κωμωδία The Circus του Τσάρλι Τσάπλιν, το βιβλίο The House at Pooh Corner του Άγγλου συγγραφέα AA Milne, το Orlando της Βιρτζίνια Γουλφ και το Lady Chatterley's Lover του DH Lawrence.