Όσκαρ 2024: «Αντίο» στον Μάθιου Πέρι - Το αφιέρωμα σε όσους έφυγαν από τη ζωή

Οι διοργανωτές της 96ης τελετής των Όσκαρ αφιέρωσαν χρόνο στην τελετή, στους σημαντικότερους καλλιτέχνες που άφησαν την τελευταία τους πνοή το 2023.

Στη σκηνή των Όσκαρ εμφανίστηκε ο Αντρέα Μποτσέλι και ο γιος του Ματέο και μαζί τραγούδησαν το «It’s Time to Say Goodbye», ενώ στις οθόνες προβάλλονταν φωτογραφίες των ηθοποιών και καλλιτεχνών που έφυγαν από τη ζωή τους προηγούμενους μήνες.

Ανάμεσά σε αυτούς που «επέστρεψαν» για λίγη ώρα στα Όσκαρ ήταν φυσικά και ο Μάθιου Πέρι, ο λατρεμένος Τσάντλερ από τη θρυλική σειρά «Τα Φιλαράκια» που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή τους περασμένους μήνες.

Μάλιστα, το αφιέρωμα ξεκίνησε με ένα μικρό βίντεο του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε τον Φεβρουάριο του 2024. Τα Όσκαρ τίμησαν ηθοποιούς και καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων οι Χάρι Μπελαφόντε, Γκλέντα Τζάκσον, Ράιαν Ο'Νιλ, Τομ Γουίλκινσον και άλλους.

Τα κυριότερα βραβεία Όσκαρ 2024

Καλύτερης ταινίας

«Οπενχάιμερ»

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Κρίστοφερ Νόλαν, «Οπενχάιμερ»

Α΄ γυναικείου ρόλου

Έμμα Στόουν, «Poor Things»

Α΄ ανδρικού ρόλου

Κίλιαν Μέρφι, «Οπενχάιμερ»

Β΄ γυναικείου ρόλου

Ντέι’Βάιν Τζόι Ράντολφ, «Τα παιδιά του χειμώνα»

Β΄ ανδρικού ρόλου

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, «Οπενχάιμερ»

Ξένης ταινίας

«Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος» (Βρετανία)

Ταινίας animation

«Το αγόρι και ο ερωδιός», του Χαγιάο Μιγιαζάκι

Ντοκιμαντέρ

«20 ημέρες στην Μαριούπολη»

Πρωτότυπου σεναρίου

«Ανατομία μιας πτώσης»

Διασκευασμένου σεναρίου

«American Fiction»

Μουσικής

«Οπενχάιμερ»

Πρωτότυπου τραγουδιού

«What Was I Made For?», «Μπάρμπι»

Ήχου

«Η ζώνη του ενδιαφέροντος»

Σχεδιασμού παραγωγής

«Poor things»

Φωτογραφίας

«Οπενχάιμερ»

Κοστουμιών

«Poor Things»

Σύντομης ταινίας animation

«War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko»

Σύντομου ντοκιμαντέρ

«The Last Repair Shop».