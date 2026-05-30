Όταν ο Τάσος Μπουγάς έριξε χυλόπιτα στον πλανητάρχη Μπιλ Κλίντον

Ένας πλανητάρχης της λαϊκής διασκέδασης είχε ρίξει «άκυρο» στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Κι όμως, είχε σοβαρό λόγο.

Γιάννης Δημητρέλλος
Αναζητώντας το όνομα του τραγουδιστή Τάσου Μπουγά στο Google Search, συναντάμε ιστορίες με «στόλους» γυναικών που τον περιμένουν έξω από το καμαρίνι του (όπως ο ίδιος αφηγείται), με περιπλανήσεις στο Σίδνεϊ, στο Σικάγο κι όπου υπάρχουν Έλληνες και όσοι αναζητούν μια αφορμή για να ακούσουν λαϊκά τραγούδια σε μια αυθεντική, παλαιομοδίτικη πίστα. Ο Τάσος Μπουγάς αφήνει τα ρούχα του, αφήνει την ψυχή του στο πάλκο, σε όσους και όσες βρίσκονται εκεί για να σπάσουν πιάτα και να τον αποθεώσουν. Οι παλιές συνήθειες άλλωστε, δύσκολα πεθαίνουν, όπως λέει και ένα ρητό.

Η συνέντευξη

Σε μια συνέντευξη του Τάσου Μπουγά, στα πρώτα επεισόδια της εκπομπής «ΌΛΑ» με το Θέμο Αναστασιάδη, το έτος 1999, συναντάμε τον λαϊκό τραγουδιστή, στο ίδιο, άχρονο πάλκο και με την ίδια πάνω-κάτω performance με λαϊκά τραγούδια και πολλές ατάκες από τη δική του ελληνοαμερικάνικη αργκώ που έχει δημιουργήσει. 

Στη συνέντευξη μεταξύ άλλων εξηγεί γιατί τον έχουν βαφτίσει πλανητάρχη (έχει διασκεδάσει ανθρώπους σχεδόν σε κάθε ήπειρο, σε κάθε «πλανήτη» του κόσμου). Αυτό που όμως μας προκαλεί το ενδιαφέρον, είναι η ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν επιθυμέι να μιλήσει με τον Αμερικάνο πλανητάρχη (τότε), τον Μπιλ Κλίντον. Ο Μπουγάς τον απορρίπτει αμέσως, όχι από κάποια αλαζονεία, αλλά επειδή πιστεύει πως εκείνος είναι ένας πλανητάρχής της διασκέδασης, ενώ ο Κλίντον ένας που σκορπάει φόβο και όλεθρό. Βαρυσήμαντος κι όμως πολύ αληθινός, Τάσος Μπουγάς. 

 

