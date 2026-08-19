Πέθανε ο Φρανκ Μπερντ, ο θρυλικός ντράμερ των ZZ Top

Ο Φρανκ Μπερντ, ο επί 56 χρόνια ντράμερ των ZZ Top, πέθανε σε ηλικία 77 ετών, όπως ανακοίνωσε το θρυλικό ροκ συγκρότημα την Τρίτη (18/8).

Ο μουσικός άφησε την τελευταία του πνοή σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στο ράντσο του στο Ρίτσμοντ του Τέξας, έχοντας κοντά του μέλη της οικογένειάς του. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία του θανάτου του.

Για 56 χρόνια στους ZZ Top

Ο Φρανκ Μπερντ βρισκόταν πίσω από τα τύμπανα των ZZ Top για περισσότερο από μισό αιώνα και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού ήχου τους. Συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, μεταξύ των οποίων τα «Sharp Dressed Man» και «Legs».

Μαζί με τον Μπίλι Γκίμπονς στην κιθάρα και τον Ντάστι Χιλ στο μπάσο αποτέλεσαν την κλασική σύνθεση των ZZ Top και μία από τις μακροβιότερες συνεργασίες στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Οι τρεις μουσικοί ξεκίνησαν να παίζουν μαζί το 1970 και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατο του Χιλ το 2021. Τη θέση του στο μπάσο πήρε στη συνέχεια ο Έλγουντ Φράνσις.

Ο Μπίλι Γκίμπονς αποχαιρέτησε τον επί δεκαετίες φίλο και συνεργάτη του, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους πιο φυσικά καινοτόμους ντράμερ» και «γνήσιο γιο του Τέξας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που είχε το παίξιμο του Μπερντ στον ήχο του συγκροτήματος, σημειώνοντας ότι οι ZZ Top θα συνεχίσουν την πορεία τους, όπως –σύμφωνα με τον ίδιο– θα ήθελε και ο 77χρονος μουσικός.

Ακυρώθηκαν συναυλίες των ZZ Top

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, οι ZZ Top ακύρωσαν την προγραμματισμένη συναυλία τους στο Σολτ Λέικ Σίτι, καθώς και την εμφάνισή τους την Τετάρτη (19/8) στο Κολοράντο Σπρινγκς.

Το συγκρότημα αναμένεται να επιστρέψει στη σκηνή το Σαββατοκύριακο, με προγραμματισμένη εμφάνιση στο Όστιν του Τέξας.

Η πορεία και η χαρακτηριστική εικόνα των ZZ Top

Οι ZZ Top γνώρισαν τεράστια επιτυχία, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, όταν τα μουσικά τους βίντεο απέκτησαν μεγάλη προβολή μέσα από το MTV.

Σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος έγιναν, εκτός από τη μουσική τους, οι χαρακτηριστικές μακριές γενειάδες των μελών του. Η ειρωνεία ήταν ότι ο Φρανκ Μπερντ –το επώνυμο του οποίου σημαίνει «γενειάδα» στα αγγλικά– ήταν εκείνος που συνήθως εμφανιζόταν ξυρισμένος.

Το 2004 οι ZZ Top εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame, επισφραγίζοντας μια πορεία δεκαετιών που τους καθιέρωσε ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα συγκροτήματα της αμερικανικής ροκ.