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Το συγκινητικό βίντεο - εξομολόγηση του Χρήστου Μάστορα: «Δεν είναι δουλειά αυτό, αδελφέ»

Ο Χρήστος Μάστορας εξομολογείται, με αφορμή τη διεθνή περιοδεία με τις Melisses, σε ένα συγκινητικό βίντεο: «Δεν είναι δουλειά αυτό, αδερφέ». Όσα αναφέρει ο τραγουδιστής.

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Χρήστος Μάστορας
Χρήστος Μάστορας | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Ο Χρήστος Μάστορας προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση με αφορμή τη διεθνή περιοδεία που έκανε με τις Melisses, κάνοντας σερί εμφανίσεις επί έναν μήνα σε Αμερική, Καναδά και Αυστραλία. 

«70 ώρες πτήση, 20 φορές άνοιξε - κλείσε, φτιάξε βαλίτσα. 10 πόλεις, 12 live, 32 μέρες να ξυπνάς και να μη θυμάσαι πού κοιμήθηκες. Κούραση, ξενύχτι, φασαρία, work, sleep, repeat.

Άξιζε; Αν άξιζε λέει! Αυτό δεν είναι δουλειά αδελφέ, αυτό είναι σαν να ονειρεύεσαι ξυπνητός», έγραψε στα social media ο Χρήστος Μάστορας δημοσιεύοντας ένα video με στιγμές από τις συναυλίες στο εξωτερικό. 

Και συνέχισε: «Δεν λέμε τυχαία "παίζω μουσική". Είναι το πιο ωραίο παιχνίδι η μουσική, το πιο όμορφο όνειρο. Είναι να κρατάς το παιδί μέσα σου ζωντανό.

Κι αν αυτό το παιδί έχει δίπλα του και τους καλύτερούς του φίλους τότε τίποτα δεν το σταματάει.

Ευχαριστούμε που είστε εκεί σε κάθε μας βήμα να μας κρατάτε το χέρι. Αλλά να ξέρετε δεν θα μεγαλώσουμε ποτέ. Θα 'μαστε πάντα παιδιά. Οπότε κρατήστε το χέρι αυτό σφιχτά».

Ο πολυδιάστατος και χαρισματικός Χρήστος Μάστορας, που προ μηνών κυκλοφόρησε απο την Panik Records ακόμα μια μεγάλη επιτυχία, το «Μαργαρίτα» και το no1 ελληνικό συγκρότημα έκαναν για πρώτη φορά στη 15ετη καριέρα τους εμφανίσεις εκτός Ευρώπης.

Η περιοδεία ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου από τη Νέα Υόρκη και περιελάμβανε διαδοχικές sold out εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο, το Μόντρεαλ, το Τορόντο, το Σίδνεϊ, η Μελβούρνη και η Αδελαΐδα.
 

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