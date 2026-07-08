Οδύσσεια: «Γονάτισε» ο Ματ Ντέιμον για την πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν

Χαμός έχει γίνει με την καινούργια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου. Ο Ματ Ντέιμον, που υποδύεται τον Οδυσσέα χαρακτήρισε την ταινία «χωρίς αμφιβολία» την πιο δύσκολη και απαιτητική της καριέρας του.

Πέραν από το βάρος του ρόλου, ο τρόπος με τον οποίο γυρίστηκε η ταινία, η οποία είχε την λιγότερη δυνατή επεξεργασία, ενώ έγινε προσπάθεια να «αναστηθεί» ένα αρχαίο έπος με πρακτικά εφέ.

«Έτσι θα γυριζόταν μια ταινία πριν από 80 χρόνια», τόνισε ο Ντέιμον. «Όλα είναι γυρισμένα μπροστά στην κάμερα. Αν βλέπεις χίλιους ανθρώπους, τότε υπήρχαν χίλιοι άνθρωποι εκεί. Τα πλοία, είναι αληθινά πλοία στο βάθος».

Η Οδύσσεια «ταξίδεψε» σε 6 χώρες, μεταξύ αυτών η Ελλάδα, το Μαρόκο και η Ισλανδία.Ο καιρός δυσκόλεψε τις συνθήκες των γυρισμάτων, καθώς κυριαρχούσαν δυνατοί άνεμοι και βροχή, με τα πλοία να βρίσκονται σε ανοιχτή θάλασσα.

Το κινηματογραφικό έπος του Νόλαν, όπως επισημαίνει το Reuters διαρκεί 3 ώρες και είναι σχεδόν αποκλειστικά γυρισμένο με κάμερες ΙΜΑΧ, ενώ το budget πλησιάζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια και οι προβλέψεις για το πρώτο Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ και τον Καναδά κινούνται μεταξύ 80 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όλοι οι συντελεστές της ταινίας δηλώνουν τα καλύτερα για το ομηρικό κείμενο, με τον Χόλαντ να τονίζει την επικαιρότητα των ζητημάτων που πραγματεύεται, ενώ η Ζεντάνια έμεινε «άλαλη» όταν είδε την ταινία.

Στόχος του Νόλαν είναι να αντιμετωπιστεί η ταινία, όχι ως μια ψηφιακή εκδοχή της μυθολογίας, αλλά ως μια ενσώματη περιπέτεια: με βάρος, θάλασσα, κόπο και έναν ήρωα που δεν επιστρέφει απλώς στο σπίτι του, αλλά δοκιμάζεται σε κάθε βήμα της επιστροφής. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τον Ματ Ντέιμον στην πολυαναμενόμενη ταινία του μεγάλου σκηνοθέτη.