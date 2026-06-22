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Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης - Είχε παίξει στις Άγριες Μέλισσες

Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης με τον Σπύρο Μπιμπίλα να γνωστοποιεί τον θάνατό του. Στην τηλεόραση είχε παίξει, μεταξύ άλλων, σε Άγριες Μέλισσες και Κόκκινο Ποτάμι.

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Παύλος Κουρτίδης
Παύλος Κουρτίδης | NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης, τον οποίο τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση είχαμε δει ως Λια στις Άγριες Μέλισσες και ως κύριο Χριστοδούλου στο Κόκκινο Ποτάμι, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να γνωστοποιεί μέσω Facebook τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του.

«Με απέραντη θλίψη χθες το βράδυ μάθαμε οτι απεχώρησε απο την ζωή μετά απο βαθειά ασθένεια ο σπουδαίος φίλος μας, ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το θέατρο ΠΚ στον Νέο Κόσμο, έναν πολυχώρο πολιτισμού με θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις χορού που δεν ξεχνιούνται...

Ο Παύλος Κουρτιδης δεν είναι πια εδώ κι είναι μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας... Ακάματος εργάτης του θεάτρου, πολυτάλαντος, χορογράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Τον θαύμασα άπειρες φορές επί σκηνής κι είχαμε ταυτιστεί στις ιδέες μας. Άφησε το υποκριτικό του αποτύπωμα και στην τηλεόραση στις Άγριες Μέλισσες και το Κόκκινο Ποτάμι...

Θα ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του... Συλλυπητήρια στην πολύτιμη οικογένειά του... Παύλο, Καλέ μου φίλε, θα μας λείπεις...», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

 

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