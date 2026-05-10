Η άγρια δολοφονία του Μανώλη Καντάρη και η ελληνική «Νύχτα των Κρυστάλλων»

«Είχα μια έντονη διαίσθηση ότι κάτι κακό έχει γίνει. Τότε αποφάσισα να κατέβω να δω τι συμβαίνει. Η μητέρα μου ήταν η πρώτη που είδε τους αστυνομικούς και τον Μανώλη νεκρό κάτω στο δρόμο».

Η Σιμόνα Βιρτζίλι είδε τον άνθρωπό της, τον Μανώλη Καντάρη, νεκρό στο δρόμο λίγες ώρες πριν φέρει στη ζωή την κόρη τους.

Ξημερώματα της Τρίτης 10 Μαΐου του 2011, ο 44χρονος Μανώλης Καντάρης, κατέβηκε από την πολυκατοικία που διέμενε προκειμένου να πάει στο πάρκινγκ που είχε αφήσει το αυτοκίνητό του και να μεταφέρει την ετοιμόγεννη σύζυγό του στο μαιευτήριο.

Πριν φτάσει στο πάρκινγκ της οδού Γ' Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, «έπεσε πάνω» σε τρεις κακοποιούς οι οποίοι όταν είδαν πως κουβαλάει κάμερα, του επιτέθηκαν για να τον ληστέψουν.

Τον μαχαίρωσαν, του πήραν την κάμερα και τα χρήματα που είχε στο πορτοφόλι του και τον παράτησαν εκεί να αργοπεθαίνει.

Το άγριο αυτό έγκλημα «πάγωσε» ολόκληρη τη χώρα. Στάθηκε, όμως, και η αφορμή για να στηθεί από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής ένα από τα πιο αιματηρά πογκρόμ κατά μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας που κράτησε τέσσερις ημέρες και με την αστυνομία επιδεικτικά απούσα.

Η άγρια δολοφονία του Μανώλη Καντάρη

Ξημέρωνε Τρίτη 10 Μαΐου του 2011, ο 44χρονος Μανώλης Καντάρης, κατεβαίνει τρέχοντας από την πολυκατοικία που διέμενε στη συμβολή των οδών Ηπείρου και Φυλής προκειμένου να πάει στο πάρκινγκ που έχει αφήσει το αυτοκίνητό του. Μπορεί να έχει ήδη τρία παιδιά αλλά η σύζυγός του, Σιμόνα Βιρτζίλι, ετοιμάζεται να του χαρίσει ένα ακόμα.

Ήταν ένας προγραμματισμένος τοκετός αλλά οι συνθήκες ήταν δύσκολες καθώς το μωράκι θα γεννιόταν πρόωρα και έπρεπε εσπευσμένα να μεταβούν στο μαιευτήριο. Ο Μανώλης Καντάρης, έχοντας περασμένη στον ώμο του την κάμερα με την οποία θα καταγράψει τις ευτυχισμένες στιγμές, σπεύδει στο πάρκινγκ που βρίσκεται στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου για να πάρει το αυτοκίνητο και να επιστρέψει στην πολυκατοικία που διέμενε προκειμένου να παραλάβει την ετοιμόγεννη σύζυγό του και τη μητέρα της και όλοι μαζί να πάνε στο μαιευτήριο.

Ο Μανώλης Καντάρης, ωστόσο, δεν επέστρεψε ποτέ. Πριν φτάσει στο πάρκινγκ, «έπεσε πάνω» σε τρεις Αφγανούς κακοποιούς οι οποίοι όταν είδαν πως κουβαλάει την κάμερα, του επιτέθηκαν για να τον ληστέψουν. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία η επίθεση κράτησε μόλις 14 δευτερόλεπτα!

Οι δράστες του επιτέθηκαν, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει και εκείνοι, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, τον μαχαίρωσαν τρεις φορές. Μια στα πλευρά, μια στο λαιμό και μια στα χέρια.

Στη συνέχεια του άρπαξαν τη βιντεοκάμερα, πήραν τα χρήματα που είχε στο πορτοφόλι του ο Μανώλης Καντάρης και τον παράτησαν εκεί να αργοπεθαίνει.

Ένας γείτονας που άκουσε την κραυγή αγωνίας και πόνου του 44χρονου άνδρα, βγήκε στο μπαλκόνι για να δει τι συμβαίνει. Είδε τον άνδρα πεσμένο στο πεζοδρόμιο, μέσα σε μια λίμνη αίματος και αμέσως κάλεσε την Άμεση Δράση.

Την ίδια ώρα η Σιμόνα Βιρτζίλι και η μητέρα της περίμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας και όσο περνούσε η ώρα και ο Μανώλης δεν εμφανιζόταν τόσο η αγωνία τους μεγάλωνε. Μέχρι που αποφάσισαν να πάνε να δουν τι συμβαίνει.

Όταν έφτασαν στο σημείο που είχε πέσει νεκρός ο σύζυγός της, οι αστυνομικοί είχαν ήδη αποκλείσει τον χώρο με τις χαρακτηριστικές κόκκινες κορδέλες. Η Σιμόνα είδε τον σύζυγό της νεκρό στο πεζοδρόμιο και έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της. Ταυτόχρονα, ωστόσο, έπρεπε να δείξει γενναιότητα καθώς από στιγμή σε στιγμή θα έφερνε στη ζωή το παιδί τους.

«Ήμουν στο σπίτι μαζί με τη μητέρα μου, τον γιο μου, που ήταν ενός έτους τότε, και θα πήγαινα να γεννήσω το δεύτερο παιδί μου. Έβλεπα ότι ο Μανώλης αργούσε να έρθει, τον έπαιρνα τηλέφωνο και δε μου απαντούσε. Είχα μια έντονη διαίσθηση ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Τότε αποφάσισα να κατέβω να δω τι συμβαίνει. Η μητέρα μου ήταν η πρώτη που είδε τους αστυνομικούς και τον Μανώλη νεκρό κάτω στο δρόμο.

» Προσπάθησα να πλησιάσω γιατί ήθελα να είμαι εκατό τοις εκατό σίγουρη ότι είναι ο Μανώλης νεκρός. Οι αστυνομικοί δε με άφησαν να πλησιάσω και έβλεπα αποσπασματικές εικόνες. Τα πόδια, τα παπούτσια, τα χέρια και στο τέλος κατάφερα να δω το πρόσωπό του το οποίο δεν το είχαν σκεπάσει ακόμα. Θυμάμαι ότι υπήρχε πάρα πολύ αίμα. Ήταν σπατάλη ζωτικού υγρού αυτό για μένα. Είμαι πνευμονολόγος και εντατικολόγος και ίσως επειδή προέρχομαι από αυτό τον επαγγελματικό χώρο και έχω ''εκπαιδευτεί'' ώστε να κρατάω την ψυχραιμία μου σε δύσκολες καταστάσεις, παρόλο που είχα παγώσει από το σοκ, οι αστυνομικοί με έβαλαν σε ένα ασθενοφόρο και με πήγαν προς το μαιευτήριο να γεννήσω.

» Δεν είχα την πολυτέλεια να επιστρέψω σπίτι και να κλάψω για αυτό το κακό που είχε χτυπήσει την οικογένειά μου, έπρεπε εσπευσμένα να πάω να γεννήσω. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να προστατεύσω κάποιον ο οποίος ήταν πιο αδύναμος από εμένα και που ερχόταν στη ζωή. Για αυτό το λόγο αποφάσισα ότι έπρεπε να διατηρήσω την ψυχραιμία μου, να πάω εκεί όπου είχα στόχο να φτάσω, στο μαιευτήριο, και με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσω ώστε να ενημερωθούν οι φίλοι και οι συγγενείς» είχε πει η Σιμόνα Βιρτζίλι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία περιπολικού, στο μαιευτήριο όπου λίγες ώρες αργότερα και ενώ θρηνούσε τη δολοφονία του άνδρα της, έφερε στη ζωή το δεύτερο παιδί τους (ο Μανώλης Καντάρης είχε δυο ακόμα παιδιά από τον πρώτο του γάμο). Ένα υγιέστατο κοριτσάκι που του έδωσαν το όνομα Εμμανουέλα, προς τιμήν του αδικοχαμένου πατέρα της. «Αποφάσισα να της δώσω αυτό το όνομα ενώ ακόμα βρισκόμουν μέσα στο ασθενοφόρο και με μετέφεραν στο μαιευτήριο» θα πει η Σιμόνα Βιρτζίλι στην ίδια τηλεοπτική συνέντευξη.

Η ελληνική «Νύχτα των Κρυστάλλων» που έστησε η Χρυσή Αυγή

Η Ελληνική Αστυνομία πήρε το υλικό από κάμερες ασφαλείας και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών. Στη διάρκεια των επόμενων ημερών, προχώρησε σε δεκάδες προσαγωγές μεταναστών. Οι περισσότεροι δεν είχαν την παραμικρή ιδέα. Υπήρχαν, όμως, και εκείνοι που γνώριζαν και μίλησαν. Έδωσαν πολύτιμα στοιχεία στις Αρχές και κάπως έτσι οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη των δραστών.

Συνελήφθησαν δυο Αφγανοί, 20 και 27 ετών αντίστοιχα, ενώ υπήρχε και ένας τρίτος δράστης, ένας Πακιστανός ο οποίος δε συνελήφθη ποτέ και εικάζεται πως μετά τη δολοφονία του Μανώλη Καντάρη κατάφερε να διαφύγει. Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, οι δράστες πούλησαν στο Μοναστηράκι την κάμερα του αδικοχαμένου Καντάρη για 120 ευρώ!

«Κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας αγοράσαμε αρκετές μπίρες, καθίσαμε εκεί κοντά και τις ήπιαμε. Λίγο μετά σηκωθήκαμε ξανά και συνεχίσαμε να κάνουμε βόλτα στους γύρω δρόμους. Μετά από κάποιες ώρες, δε θυμάμαι να σας πω ακριβώς γιατί ήμασταν μεθυσμένοι, ο Πακιστανός είδε έναν άνδρα που είχε κρεμασμένη στον ώμο του μια κάμερα να περπατάει στο πεζοδρόμιο. Χωρίς να μας πει τίποτε, τον ακολούθησε και εμείς τρέξαμε πίσω του.

» Μόλις έστριψε αυτός αριστερά, δε θυμάμαι να σας πω σε ποιον δρόμο, ο Πακιστανός τον πλησίασε και του τράβηξε την τσάντα με την κάμερα από τον ώμο του για να του την πάρει. Αυτός αντέδρασε και άρχισε να λέει κάτι στα ελληνικά. Τότε ο Πακιστανός έβγαλε από τη μέση του ένα μαχαίρι, 20 πόντους περίπου, και τον μαχαίρωσε τουλάχιστον μία φορά απ' ό,τι θυμάμαι. Τότε αυτός που είχε την κάμερα φάνηκε από το κτύπημα ότι πόνεσε πολύ, παραπάτησε και έπεσε κάτω. Όταν τον κοίταξα είδα να έχει αίμα στην μπλούζα του και αμέσως γύρισα το κεφάλι μου για να μην τον βλέπω. Μόλις πήραμε την κάμερα χωρίσαμε και εγώ με τον φίλο μου πήγαμε σπίτι μας και κοιμηθήκαμε...» είχε καταθέσει ο 27χρονος Αφγανός.

Οι δυο Αφγανοί έριξαν όλες τις ευθύνες στον Πακιστανό. Καταδικάστηκαν σε ισόβια και 23 χρόνια κάθειρξη ο καθένας. Η ποινή τους δεν άλλαξε ούτε στο Εφετείο.

Η άγρια δολοφονία του Μανώλη Καντάρη προκάλεσε την οργή των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας οι οποίοι έκαναν λόγο για γκετοποίηση της περιοχής τους και κατήγγειλαν πως η αστυνομία ήταν διαρκώς απούσα. Την οργή αυτή εκμεταλλεύτηκε το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής που θεώρησε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για να κερδίσει πολιτική υπεραξία.

Οι χρυσαυγίτες με μπροστάρη τον φυλακισμένο σήμερα Ηλία Κασιδιάρη εξαπέλυσαν ένα πρωτοφανές και αιματοβαμμένο πογκρόμ κατά μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας. Νεοναζί με κουκούλες και κράνη στα πρόσωπά τους, κρατώντας μαχαίρια, ρόπαλα και ξύλα, έψαχναν μετανάστες προκειμένου να ξεσπάσουν πάνω τους τα δολοφονικά τους ένστικτα.

Η, όπως χαρακτηρίστηκε, ελληνική «Νύχτα των Κρυστάλλων» ξεκίνησε τη 10η προς 11η Μαΐου 2011. Επί τέσσερις ολόκληρες ημέρες οι χρυσαυγίτες έσπειραν τον τρόμο στο κέντρο της πρωτεύουσας με την αστυνομία να είναι επιδεικτικά απούσα. Αποτέλεσμα; Ένας μετανάστης, ο 21χρονος μπαγκλαντεσιανός Αλίμ Αμπντούλ Μάναν, έπεσε νεκρός και άλλοι 120 μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων τραυματίστηκαν (σοβαρά ή ελαφρύτερα)!

Ο Αλίμ δολοφονήθηκε ξημερώματα της 12ης Μάη στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Κωνσταντινίδη στα Κάτω Πατήσια. Ο νεαρός δέχθηκε από τους δράστες τουλάχιστον τέσσερις μαχαιριές. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως δύο άγνωστοι άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή, τον κατεδίωξαν, τον έφτασαν, τον μαχαίρωσαν πολλές φορές και στη συνέχεια έσπευσαν να διαφύγουν φωνάζοντας «όσους βρούμε σήμερα, θα σας σφάξουμε».

Λέγεται πως ο Νίκος Μιχαλολιάκος, λίγες ημέρες αργότερα, έστειλε μια ανθοδέσμη στη σύζυγο του Μανώλη Καντάρη προκειμένου να τη συλλυπηθεί αλλά εκείνη αρνήθηκε να την παραλάβει. Η Σιμόνα Βιρτζίλι, μετά από γενναία και πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο στον πνεύμονα, έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2021.