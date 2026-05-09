«Κανόνας των 8 δευτερολέπτων»: Ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής αποκαλύπτει αυτό που πρέπει να ξέρουν όλοι οι πελάτες

Η Catherine De Noire, που εδώ και πάνω από δέκα χρόνια διευθύνει έναν από τους μεγαλύτερους οίκους ανοχής στην Ευρώπη, γνωρίζει πολύ καλά πώς λειτουργεί ο χώρος των sex clubs.

Η 32χρονη φοιτήτρια ψυχολογίας μιλά ανοιχτά για τη δουλειά της, για τους πελάτες που επισκέπτονται τα καταστήματά της, για τα πιο παράξενα αιτήματα που έχει ακούσει, αλλά και για τα χρήματα που μπορούν να κερδίσουν οι εργαζόμενοι.

Όπως λέει, θέλει να καταρρίψει πολλούς μύθους γύρω από τη σεξεργασία. Τονίζει ότι το club της λειτουργεί νόμιμα και οργανωμένα, όπως κάθε άλλη επιχείρηση, με τμήμα πληροφορικής, ανθρώπινου δυναμικού και προσωπικό ασφαλείας.

Ένα από τα πιο αυστηρά μέτρα που εφαρμόζονται είναι ο λεγόμενος «κανόνας των οκτώ δευτερολέπτων».

Σε συνέντευξή της στο YouTube, εξήγησε ότι σε κάθε ιδιωτικό δωμάτιο υπάρχει κουμπί πανικού. Αν κάποια εργαζόμενη αισθανθεί ότι κινδυνεύει ή νιώσει άβολα, μπορεί να το πατήσει και η ασφάλεια πρέπει να φτάσει μέσα σε οκτώ δευτερόλεπτα.

Το χρονικό αυτό όριο έχει οριστεί επειδή, σύμφωνα με μελέτες, σε περίπτωση στραγγαλισμού κάποιος μπορεί να χάσει τις αισθήσεις του σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα.

Για τον λόγο αυτό, το προσωπικό ασφαλείας εκπαιδεύεται κάθε τρεις μήνες ώστε να μπορεί να επέμβει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Όπως ανέφερε η Catherine De Noire, το κουμπί πανικού χρησιμοποιείται σπάνια για σοβαρά περιστατικά. Τις περισσότερες φορές ενεργοποιείται όταν κάποιος πελάτης αρνείται να φύγει από το δωμάτιο ή δεν θέλει να πληρώσει.