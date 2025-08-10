Η αιματοβαμμένη ιστορία των Mayhem που έκανε παγκοσμίως γνωστό το black metal

Όταν την περασμένη εβδομάδα κάναμε το γύρισμα για τα βίντεο του Σαν Σήμερα που θα βρείτε στα social media του ReaderGr, ο Κωνσταντίνος και η Μυρτώ που βρίσκονται πίσω από την κάμερα, αφού είχαν ακούσει την ιστορία και είχαν... φρικάρει, με ρώτησαν (κάπου μεταξύ σοβαρού και αστείου) αν οι νορβηγοί blackmetallers Μayhem είναι σατανιστές!

Αφού γελάσαμε τους εξήγησα πως περισσότερο είναι αντιχριστιανοί παρά σατανιστές και πως αυτό δεν είναι κάτι που «γεννήθηκε» έτσι απλά, αλλά έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία της Νορβηγίας.

Το νορβηγικό Black Metal, άλωστε, δεν έχει να κάνει μόνο με τη μουσική. Πρόκειται για ένα φαινόμενο κοινωνικό, πολιτιστικό, ακόμη και θρησκευτικό.

Οι Νορβηγοί, ήταν παγανιστές που εκχριστιανίστηκαν βίαια. Στοιχεία αυτής της βίας και της τάσης για εκδίκηση έχει αφομοίωση και η συγκεκριμένη μουσική σκηνή.

Για να κατανοήσει κάποιος πλήρως το υπόβαθρο της νορβηγικής black metal σκηνής θα πρέπει πριν να κάνει μια μεγάλη «βουτιά» στο χρόνο. Να φτάσει πίσω στο 780 μ.Χ. εποχή που ο χριστιανισμός ετοιμαζόταν να μπει στη ζωή των Σκανδιναβών. Και δεν το έκανε και με τον πιο ειρηνικό τρόπο.

Οι Νορβηγοί ήταν παγανιστές, δε δέχθηκαν τα χριστιανικά κηρύγματα και η (βίαιη) ρήξη ανάμεσα στις δυο πλευρές φαινόταν σχεδόν φυσιολογική.

Ο Καρλομάγνος ήταν αυτός που σχεδόν επέβαλε τον χριστιανισμό σε κάθε χώρα που κατακτούσε. Το ίδιο ήθελε να κάνει και σε εκείνες της Σκανδιναβίας. Οι Βίκινγκς τον πολέμησαν με κάθε τρόπο και μέσο καθώς θεώρησαν πως οι θεοί και οι παραδόσεις τους κινδυνεύουν.

Η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά βίαιη και κράτησε σχεδόν 150 χρόνια. Η αρχή του τέλους για τους παγανιστές Νορβηγούς έγινε το 993 όταν και βαφτίστηκε χριστιανός ο μελλοντικός βασιλιάς της Νορβηγίας Όλαβ Τρύγκβασον ο οποίος ενθρονίστηκε το 995.

Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα απίστευτης βιαιότητας πογκρόμ κατά των παγανιστών που σε πολλές περιπτώσεις είτε βαπτίζονταν χριστιανοί, είτε έχαναν το κεφάλι τους. Μέχρι την τελική τους ήττα και τη σταδιακή εξαφάνισή τους η αντίδραση των Βίκινγκς ήταν εξίσου αιματηρή. Ως αντίποινα οι χριστιανοί κατέστρεφαν ναούς και στη θέση τους έχτιζαν εκκλησίες.

Αυτό το τελευταίο έχει αξία να το συγκρατήσετε γιατί συνδέεται με την αιματοβαμμένη ιστορία των Mayhem που έκανε παγκοσμίως γνωστό το Black Metal και την οποία θα διαβάσετε στη συνέχεια.

Ο «Dead», ο «Euronymous» και η «γέννηση» των οι Mayhem

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η νεολαία της Νορβηγίας κινείται στους ρυθμούς του Black Metal. Τηρουμένων των αναλογιών είναι κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε μερικά χρόνια νωρίτερα στη Βρετανία με τους Punks. Απλά στη Νορβηγία δεν έβλεπες «μοϊκάνες», πολύχρωμα λοφία, σκισμένα τζιν και μπουφάν γεμάτα παραμάνες.

Έβλεπες πιτσιρικάδες με μακριά μαλλιά και μάτια γεμάτα μίσος, ντυμένους στα μαύρα, με μπλούζες που είχαν πάνω τους ανάποδους σταυρούς, πεντάλφες και τράγους. Αυτοί οι οργισμένοι πιτσιρικάδες δεν... άραζαν στις πλατείες, προτιμούσαν να κινούνται στο σκοτάδι και να καίνε εκκλησίες!

Είναι ενδεικτικό πως μόνο την περίοδο 1992-1996 πυρπολήθηκαν στη Νορβηγία πάνω από 100 χριστιανικές εκκλησίες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τρία νεαρά αγόρια από το Όσλο αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να φτιάξουν μια από τις δεκάδες Black Metal μπάντες που δημιουργούνταν εκείνη την εποχή. Μόνο που οι Mayhem (όπως αποφάσισαν να ονομαστούν) ήθελαν να κάνουν θόρυβο. Και τον έκαναν. Πριν καν κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ.

Στις 8 Απριλίου του 1991 ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Per Yngve Ohlin (που είχε το προσωνύμιο «Dead» δηλαδή νεκρός), αυτοκτόνησε στο σπίτι που μοιράζονταν με την μπάντα. Βρέθηκε νεκρός με τις φλέβες του κομμένες και με ανοιχτό το κεφάλι αφού αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα η οποία ανήκε στον κιθαρίστα του συγκροτήματος Oystein Aarseth.

Ο «Euronymous» όπως ήταν γνωστός ο κιθαρίστας, ήταν αυτός που βρήκε τον τραγουδιστή του συγκροτήματος. Και κάπου εδώ ξεκινάει το θρίλερ. πριν καλέσει την αστυνομία πήγε σε ένα κοντινό κατάστημα και αγόρασε μια φωτογραφική μηχανή μίας χρήσης.

Επέστρεψε στο σπίτι και αφού έκανε μερικές… διορθώσεις στο χώρο (όπως ο ίδιος είπε αργότερα «τακτοποίησε» το μαχαίρι και την καραμπίνα δίπλα στον αυτόχειρα), φωτογράφισε το πτώμα.

Η φωτογραφία αυτή έγινε αργότερα το εξώφυλλο του bootleg live album «Dawn of the Black Hearts»!

Επιπλέον, λέγεται, και σε μεγάλο βαθμό έχει επιβεβαιωθεί πως ο «Euronymous» είχε κάνει στιφάδο τα κομμάτια του εγκεφάλου του Ohlin και έφτιαξε κολιέ με κομμάτια του κρανίου του.

«De Mysteriis Dom Sathanas»

Οι Mayhem είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν πάνω τους όλα τα βλέμματα. Ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω έπαιζαν και μουσική και είχαν αναδειχθεί σε ένα από τα δυνατότερα «χαρτιά» του Black Metal. Μια ημέρα σαν σήμερα, ωστόσο, τα πάντα άλλαξαν.

Ο Varg Vikernes (ο οποίος στο μεταξύ είχε μπει στο συγκρότημα) ταξίδεψε 518 χιλιόμετρα από το Μπέρκεν μέχρι το Όσλο προκειμένου να... τσακωθεί με τον «Euronymous» για τα οικονομικά του συγκροτήματος (ή κατά άλλους για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία σε μια μουσική σκηνή που καθημερινά γινόταν και μεγαλύτερη).

Η κατάσταση ανάμεσα στους δυο ξέφυγε και έτσι ο Varg Vikernes στην κυριολεξία κατέσφαξε τον «Euronymous». Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το θύμα είχε δεχθεί 23 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος του. Δύο στο κεφάλι, πέντε στο λαιμό, και 16 φορές στην πλάτη!

Λίγες ημέρες αργότερα ο Vikernes (που συμμετείχε στο γκρουπ ως «Count Grishnackh») συνελήφθη και τον Μάιο του 1994 καταδικάστηκε σε 21 χρόνια για τη δολοφονία του «Euronymous» και τους εμπρησμούς τεσσάρων εκκλησιών.

Ένας από αυτούς τους εμπρησμούς είχε προκαλέσει τεράστια αίσθηση στη Νορβηγία αφού επρόκειτο για έναν ιστορικότερους ναούς της χώρας, τον περίφημο Fantoft Stave στο Μπέρκεν, που χτίστηκε το 1150! Ο εμπρησμός είχε γίνει στις 6 Ιουνίου 1992.

Ο δράστης τότε δεν είχε συλληφθεί αλλά όλοι θεωρούσαν βασικό ύποπτο τον Vikernes. Εκείνος κρατούσε το στόμα του κλειστό μέχρι που τον συνέλαβαν για τον φόνο του «Euronymous».

Τότε, προφανώς, ο Vikernes…. «απελευθερώθηκε» και έβαλε τη φωτογραφία της καμμένης εκκλησίας Fantoft, στο εξώφυλλο στο album Aske (στα Νορβηγικά σημαίνει τέφρα) του one man band συγκροτήματος Burzum!

Κάπως έτσι, και πέρα απ' όλα τα άλλα, οι Mayhem κατέχουν και ένα μαύρο ρεκόρ που μάλλον δύσκολα μπορεί να «σπάσει» οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα, οποιουδήποτε ιδιώματος, οπουδήποτε στη Γη.

Είναι το μοναδικό συγκρότημα στον πλανήτη που όταν το 1994 κυκλοφόρησε το εμβληματικό άλμπουμ «De Mysteriis Dom Sathanas» ένας από τους μουσικούς είχε δολοφονηθεί, ένας άλλος είχε αυτοκτονήσει ενώ ο τρίτος (από τα συνολικά πέντε μέλη) βρισκόταν στη φυλακή για την άγρια δολοφονία του πρώτου!

Πρόκειται ξεκάθαρα για ένα άλμπουμ για το οποίο κυριολεκτικά... σκοτώθηκαν να το βγάλουν.