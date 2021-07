«Διαδικτυακή» κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στους δύο πρώην της Khloé Kardashian (Κλόε Καρντάσιαν) τον Καναδό σέντερ και νυν NBAερ με τους Μπόστον Σέλτικς, Tristan Thompson (Τρίσταν Τόμπσον) και τον παλαίμαχο καλαθοσφαιριστή και πρωταθλητή με τους Λος Άντζελες Λέικερς, Lamar Odom (Λαμάρ Όντομ).

Αφορμή για την κόντρα ανάμεσα στους δύο πληγωμένους πρώην της Κλόε Καρντάσιαν αποτέλεσε ένα σχόλιο που έκανε κάτω από μία φωτογραφία την οποία ανέβασε το μοντέλο στον λογαριασμό του Instagram και στην οποία κάνει ντουζ φορώντας ένα μαγιό. Ο Λαμάρ Όντομ αποκάλεσε «καυτή» την πρώην σύζυγό του, προσθέτοντας και μερικά emoji από δίπλα. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Τρίσταν Τόμπσον ο οποίος απείλησε τον Όντομ γράφοντας: «Ο Θεός σε έφερε πίσω την πρώτη φορά. Παίξε αν θες… και θα έχεις διαφορετικά αποτελέσματα», αναφερόμενος στην περιπέτεια της υγείας που είχε περάσει ο Λαμάρ Όντομ το 2015 όταν παραλίγο να πεθάνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Ο Όντομ όπως σημειώνει το Page Six της New York Post φαίνεται ότι αργότερα διέγραψε το σχόλιο στη φωτογραφία την οποία σχολίασαν και άλλοι celebrities όπως η αδερφή της Κλόε, Κιμ. Ο Όντομ ήταν παντρεμένος με την Κλόε από το 2009 μέχρι το 2016 όταν και πρωταγωνίστησαν και στο ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» και τελικά χώρισαν μετά το περιστατικό του 2015. Ο Τόμπσον έχει με την Κλόε ένα 3χρονο κοριτσάκι χώρισαν τον περασμένο Ιούνιο και έκτοτε όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Καναδός σέντερ βρίσκεται συνεχώς στα social media της τηλεπερσόνας και σχολιάζει.