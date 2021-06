Η 40χρονη τηλεπερσόνα, επιχειρηματίας, παραγωγός και μοντέλο, Kim Kardashian, θα δώσει τον… αέρα της στις αθλήτριες των ΗΠΑ, καθώς κάποια από τα ρούχα που θα φορούν στο σπουδαίο αθλητικό γεγονός του Τόκιο, θα έχουν την υπογραφή της «SKIMS».

«Έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι η SKIMS σχεδιάζει τα εσώρουχα της ομάδας των ΗΠΑ: εσώρουχα και πιτζάμες για τους αθλητές που θα αγωνιστούν φέτος στο Τόκιο», έγραψε η Καρντάσιαν στο Twitter και ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι τα ρούχα αυτά θα είναι διαθέσιμα και για το κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας της.

I am honored to announce that @SKIMS is designing the official team USA undergarments, pajamas and lounge wear for the athletes this year in Tokyo and the same pieces will be available in a capsule collection at https://t.co/Qsy51Sl2Sd 🇺🇸 pic.twitter.com/u2IWXCmUup