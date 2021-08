Αγγελος Λάτσιος - Γαία Μερκούρη: Η νέα φωτογραφία από τις διακοπές τους φουντώνει τις φήμες για ειδύλλιο

Οι κοινές διακοπές του Αγγελου Λάτσιου και της Γαίας Μερκούρη συνεχίζονται και φαίνεται πως απολαμβάνουν πολύ ο ένας τη συντροφιά του άλλου. Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου και η κόρη της Δωροθέας Μερκούρη και του Ward Stegerhoek απολαμβάνουν το καλοκαίρι και αυτό φαίνεται και από τις φωτογραφίες που ανεβάζουν στα social media. Μυστήριο βέβαια ακόμη αποτελεί το αν οι δυο τους είναι φίλοι ή μεταξύ τους υπάρχει φλερτ.

Το βράδυ της Τρίτης, η Γαία Μερκούρη δημοσίευσε στο Instagram ένα νέο κοινό στιγμιότυπο με τον Αγγελο Λάτσιο, στο οποίο απεικονίζονται να… πετάνε!

«Skeletons (Σκελετοί)» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, και ακολούθησε ένας διάλογος μεταξύ τους. «Unreal» έγραψε ο Άγγελος Λάτσιος, με τη Γαία να σχολιάζει: «you are the most unreal and unique babe to kaneis teleia!!! (είσαι το πιο φανταστικό και μοναδικό μωρό, το κάνεις τέλεια)».

Image

Στη φωτογραφία σχολίασε και η Δωροθέα Μερκούρη, η οποία άφησε στα σχόλια ένα emoji - τύπου strong.

Image

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Κώτσου στην Real News, φαίνεται πως η φιλία του Αγγελου και της Γαίας έχει εξελιχθεί σταδιακά σε ειδύλλιο.