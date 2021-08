Γιάννης Αποστολάκης: Ποιος είναι ο «Master Chef» γιος του παρ' ολίγον υπουργού Βαγγέλη Αποστολάκη

Μπορεί ο Βαγγέλης Αποστολάκης με την ανακοίνωση του ανασχηματισμού και το τελικό «όχι» στην πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι το πρόσωπο της ημέρας, όμως και ο γιος του, ο σεφ Γιάννης Αποστολάκης, είναι ένα πρόσωπο που με τις μαγειρικές του ικανότητες κάνει πολλούς να... γλείφουν και τα δάχτυλά τους.

Ο Γιάννης Αποστολάκης συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό από τη συμμετοχή του στο MasterChef το 2010, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρωτιά από τον Ακη Πετρετζίκη. Στη συνέχεια τον είδαμε να αναλαμβάνει έναν διαφορετικό ρόλο στους επόμενους κύκλους του ριάλιτι μαγειρικής, ενώ έχει αναλάβει διάφορες εκπομπές μαγειρικής. Ο επιτυχημένος σεφ είχε λάβει μέρος και στο «Just The 2 Of Us», όπου στο πλευρό της Ελισάβετ Σπανού ερμήνευε κάθε εβδομάδα από ένα τραγούδι.

Πριν από το «MasterChef» ο Γιάννης Αποστολάκης σπούδαζε στα Χανιά Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αλλά εγκατέλειψε τη σχολή στα τρία χρόνια για να ασχοληθεί με τη μαγειρική. Ταυτόχρονα, τα καλοκαίρια δούλευε ως skipper και σε ιστιοπλοϊκά ως μάγειρας.

Στα πρώτα βήματα της καριέρας του, ο Γιάννης Αποστολάκης είχε δηλώσει για την οικογένειά του: «Δεν είχαμε τα τρελά λεφτά στο σπίτι, αλλά ποτέ δεν μας έλειψαν τα βασικά αγαθά. Μπορεί να μην είχα τα χιλιάδες παιχνίδια που ήθελα και ζητούσα, αλλά είχαμε όσο ακριβώς χρειαζόμασταν. Δεν με κακόμαθαν οι γονείς μου -και ευτυχώς, δηλαδή. Ο πατέρας μου είναι ναυτικός και η μητέρα μου έχει μια σχολή με καταδύσεις στο Ρέθυμνο -κανονικοί άνθρωποι, νορμάλ εισοδήματα. Νιώθω πολύ τυχερός για την οικογένειά μου, γιατί με μεγάλωσαν με καλές αρχές και πρότυπα. Αν και ως παιδί ήμουν... κάπως».

Όταν ήταν μικρός, ήθελε να γίνει αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, ωστόσο όταν από τα 16 του άρχισε να να μπαίνει στην κουζίνα κατάλαβε ότι η μαγειρική ήταν η μεγάλη του αγάπη, η οποία και τον... κέρδισε.