Μαράια Κάρεϊ: Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» επέστρεψε με νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι

Η μελωδία του «All I Want for Christmas is You» μας ενημερώνει ότι οι γιορτές είναι κοντά και μπορεί να ξεκινήσει και επίσημα η αντίστροφη μέτρηση.

Διαβάστε ακόμη: Η Μαράια Κάρεϊ με φόρεμα - υπερπαραγωγή κηρύσσει την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου

Πριν από λίγες μέρες, μας ενημέρωσε η ίδια η Μαράια Κάρεϊ για το ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τους στολισμούς και τις αγορές δώρων για τους αγαπημένους μας. Φορώντας στολή Άγιου Βασίλη, άφησε πίσω της το Halloween και υποδέχτηκε το Νοέμβριο με το θρυλικό τραγούδι που ζεσταίνει τις καρδιές μας.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr.