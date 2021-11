Η Μαράια Κάρεϊ με φόρεμα - υπερπαραγωγή κηρύσσει την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου

Η «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» επέστρεψε. Από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, η Μαράια Κάρεϊ αποφάσισε ότι ήρθε η εποχή των γιορτών. Και ποιοι είμαστε εμείς να την αμφισβητήσουμε; Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ντύθηκε στα κόκκινα, έσπασε την κολοκύθα του Halloween και από πίσω άρχισε να παίζει το «All I Want for Christmas is You».

«'Ηρθε η ώρα», ακούμε.

