Κατερίνα Βρανά: Μου είπαν ότι δεν είναι σωστό να αυτοσαρκάζομαι με την λέξη «ανάπηρη»

Η γνωστή σε όλο τον κόσμο stand up comedian, Κατερίνα Βρανά, έστειλε το δικό της μήνυμα για την αναπηρία μέσω συνέντευξής της στον ΑΝΤ1. Ένα μήνυμα που είναι πάντα επίκαιρο: «Η αναπηρία δεν είναι κάτι κακό, είναι μία κατάσταση. Συνέβη και αυτό. Δεν είναι ανάγκη να κρυβόμαστε από αυτό κι από τη λέξη αναπηρία».

Διαβάστε ακόμη: Κατερίνα Βρανά: Πώς η stand up comedian έφτασε 3 φορές κοντά στον θάνατο

Η Κατερίνα Βρανά που, έπειτα από ένα σηπτικό σοκ στη Μαλαισία το 2017, ήρθε τρεις φορές κοντά στον θάνατο, επηρεάστηκαν όλα της τα όργανα, έχασε την όρασή της και ατρόφησαν οι μύες της, σχολίασε εντελώς ακομπλεξάριστα το θέμα που βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων: τη λέξη «ανάπηρη». «Ενώ αυτοσαρκαζόμουν, μου είπαν ότι το ‘ανάπηρη’ δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να το λέω αυτό. Και τους είπα "Πρώτον, είμαι ανάπηρη, δεν χάθηκε κι ο κόσμος. Είναι ο επιστημονικός, ιατρικός όρος», εξήγησε με χιούμορ, σχολιάζοντας ότι σε μια χώρα που δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά πρόσβαση για ΑμΕΑ, είναι υποκριτικό να μας ενοχλεί μια λέξη.

Η Κατερίνα Βρανά εξηγεί ότι η επίπληξη που δέχτηκε, έγινε έπειτα από ένα χιουμοριστικό βίντεο που τράβηξε με την κουμπάρα της, Τζένη Μπότση, στο οποίο ακούστηκε η φράση: «Κωστάκη, τι κάνεις εκεί; Φιλάς την ανάπηρη;». «Στην αρχή, νόμιζαν ότι το είπε η Τζένη για εμένα. Που δεν το είπε. Και μετά είπαν ότι υπάρχουν και όρια και δεν μπορείς. Λέω "Τι δεν μπορώ; Να λέω τον εαυτό μου ανάπηρο;"».

Για την κατάσταση της υγείας της πλέον απαντά: «Είμαι πολύ καλά. Βελτιώνομαι από θέμα υγείας. Μιλάω λίγο πιο καθαρά, λίγο πιο γρήγορα, μπορώ να σταθώ όρθια, κάνω μερικά βηματάκια, δεν πέφτω. Και τώρα έχω μία τεράστια πρόκληση επαγγελματικά. Αποφάσισα να κάνω θέατρο».

Κατερίνα Βρανά: Το ταξίδι στη Μαλαισία που της άλλαξε τη ζωή

Τον Απρίλιο του 2017 η Κατερίνα Βρανά ενώ βρισκόταν στην Κουάλα Λουμπούρ για περιοδεία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης που τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν σκωληκοειδίτιδα. Η μη έγκαιρη διάγνωση είχε ως αποτέλεσμα να πάθει οξεία περιτονίτιδα. Στη συνέχεια υπέστη διάτρηση εντέρου, με αποτέλεσμα να προκληθεί σηψαιμικό σοκ και να «κλείσουν» τα πάντα στον οργανισμό της. Επηρεάστηκε το αναπνευστικό της σύστημα και έχασε για ένα διάστημα την όρασή της. Υποβλήθηκε σε εγχειρίσεις και νοσηλεύτηκε για πέντε μήνες, με αποτέλεσμα να ατροφήσουν οι μύες της και να μην μπορεί να σηκώσει ούτε το δάχτυλό της. Έφτασε τρεις φορές κοντά στο θάνατο όπως είχε αποκαλύψει σε βίντεο στο YouTube. Η οικογένειά της βρισκόταν στο πλευρό της και τη στήριζε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής της.

Η Κατερίνα Βρανά έκανε σπουδές υποκριτικής, αλλά την κέρδισε ο κωμικός αυτοσχεδιασμός. Το πρώτο της σόλο σόου «Feta with the Queen» απέσπασε πολύ καλές κριτικές και το CNN την κατέταξε στη λίστα «Γυναίκες Κωμικοί Που Πρέπει Να Δείτε». Η παράσταση ήταν sold out σε 3 χώρες ενώ παιζόταν σε δύο γλώσσες.

Στη συνέχεια κέρδισε και την 3η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό stand up comedy «Το Πιο Αστείο Άτομο Του Κόσμου» στο Λέβι της Λαπωνίας. Στις δύο πρώτες θέσεις ήταν ο Harith Iskander από τη Μαλαισία και ο Alex Calleja από τις Φιλιππίνες. Η Κατερίνα ήταν τρίτη και ανακηρύχτηκε με τη... βούλα ως «το πιο αστείο κορίτσι του κόσμου».

Η κωμικός συμμετείχε σε θεατρικές παραγωγές στο Λονδίνο, στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου και σε ταινίες μικρού μήκους σε Ελλάδα και Αγγλία ενώ ταυτόχρονα έχει συνεργαστεί με τους αγγλικούς τηλεοπτικούς σταθμούς BBC και Channel 4.

Η Κατερίνα Βρανά και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα συμπρωταγωνιστούν στην παράσταση «Η πιο φάλτσα σοπράνο που πέρασε απ' τη γη», στην γλυκόπικρη αληθινή ιστορία της Florence Foster Jenkins.