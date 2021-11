Κατερίνα Βρανά: Πώς η stand up comedian έφτασε 3 φορές κοντά στον θάνατο

23 Απριλίου 2017, Μαλαισία. Ήταν η ημέρα που παραλίγο να πεθάνει η Κατερίνα Βρανά, το «πιο αστείο κορίτσι του κόσμου». Η Κατερίνα Βρανά, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει επηρεαστεί ο μυϊκός συντονισμός, η όραση και η ομιλία της, δεν έχασε το χιούμορ της και παραμένει μία από τις δημοφιλέστερες, αν όχι η δημοφιλέστερη stand up comedian της Ελλάδας.

Το πηγαίο χάρισμα της Κατερίνας Βρανά είναι το χιούμορ. Αποδείχθηκε ατρόμητη και αποφασισμένη να «σπάσει» το «απόστημα του κόμπλεξ» και να μιλήσει δημοσίως για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος που ξαφνικά βρέθηκε με σοβαρά προβλήματα υγείας. Πάντα με αυτοσαρκασμό και χαμογελώντας, δίνει συνεντεύξεις... χειμάρρους απαντώντας λεπτομερώς σε ό,τι τη ρωτούν.

Η Κατερίνα Βρανά έκανε σπουδές υποκριτικής, αλλά την κέρδισε ο κωμικός αυτοσχεδιασμός. Το πρώτο της σόλο σόου «Feta with the Queen» απέσπασε πολύ καλές κριτικές και το CNN την κατέταξε στη λίστα «Γυναίκες Κωμικοί Που Πρέπει Να Δείτε». Η παράσταση ήταν sold out σε 3 χώρες ενώ παιζόταν σε δύο γλώσσες.

Στη συνέχεια κέρδισε και την 3η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό stand up comedy «Το Πιο Αστείο Άτομο Του Κόσμου» στο Λέβι της Λαπωνίας. Στις δύο πρώτες θέσεις ήταν ο Harith Iskander από τη Μαλαισία και ο Alex Calleja από τις Φιλιππίνες. Η Κατερίνα ήταν τρίτη και ανακηρύχτηκε με τη... βούλα ως «το πιο αστείο κορίτσι του κόσμου».

Came 3rd! Woohooo!!! Congratulations to @HarithIskander and well done @alexcalleja1007 I love you guys! pic.twitter.com/BxcEZlpS5n — Katerina Vrana (@Vranarama) December 10, 2016

Η κωμικός συμμετείχε σε θεατρικές παραγωγές στο Λονδίνο, στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου και σε ταινίες μικρού μήκους σε Ελλάδα και Αγγλία ενώ ταυτόχρονα έχει συνεργαστεί με τους αγγλικούς τηλεοπτικούς σταθμούς BBC και Channel 4.

Κατερίνα Βρανά: Το ταξίδι στη Μαλαισία που έγινε εφιάλτης

«Το πιο αστείο κορίτσι του κόσμου» έμενε για περίπου 15 χρόνια στην Αγγλία, απ’ όπου και ξεκίνησε να δίνει παραστάσεις. Η επιμονή και το ταλέντο της ήταν αρκετά για να κάνει περιοδείες σε όλη τη χώρα και να ανοίξει το comedy club «Angels Comedy» μαζί με τους φίλους της στο Λονδίνο. Στα χρόνια παραμονής της στο εξωτερικό η Κατερίνα Βρανά δεν ξέχασε την Ελλάδα και έψαχνε τρόπους να δραστηριοποιηθεί. Παρά το γεγονός ότι μοιάζει δύσκολο το stand up comedy σε δύο διαφορετικές γλώσσες, η Κατερίνα σαν... οδοστρωτήρας τα κατάφερε και έφτασε στη Μαλαισία.

Τον Απρίλιο του 2017, ενώ βρισκόταν στην Κουάλα Λουμπούρ για περιοδεία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης που τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν σκωληκοειδίτιδα. Η μη έγκαιρη διάγνωση είχε ως αποτέλεσμα να πάθει οξεία περιτονίτιδα. Στη συνέχεια υπέστη διάτρηση εντέρου, με αποτέλεσμα να προκληθεί σηψαιμικό σοκ και να «κλείσουν» τα πάντα στον οργανισμό της. Επηρεάστηκε το αναπνευστικό της σύστημα και έχασε για ένα διάστημα την όρασή της.

Υποβλήθηκε σε εγχειρίσεις και νοσηλεύτηκε για πέντε μήνες, με αποτέλεσμα να ατροφήσουν οι μύες της και να μην μπορεί να σηκώσει ούτε το δάχτυλό της. Έφτασε τρεις φορές κοντά στο θάνατο όπως είχε αποκαλύψει σε βίντεο στο YouTube. Η οικογένειά της βρισκόταν στο πλευρό της και τη στήριζε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής της.

Σηψαιμία: 8 στους 10 πεθαίνουν

«Έγινε διάτρηση εντέρου, βγήκαν έξω όλα τα κόπρανα, τα κόπρανα είναι όλες οι τοξικές ουσίες που θέλει να αποβάλει ο οργανισμός, και μολύνθηκε όλο το σύστημα, μολύνθηκε το αίμα μου, έπαθα σηψαιμία, σηπτικό σοκ, από το οποίο οκτώ στους δέκα πεθαίνουν – εγώ τη γλίτωσα, δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος. Και λόγω σηψαιμίας δημιουργήθηκε μια αλυσίδα θεμάτων που επηρέασαν και άλλα πράγματα, και εντέλει έχω ακόμα θέματα κίνησης, ισορροπίας, ομιλίας, όρασης, όλα τα έχω και συμφέρω», είπε στον ALPHA τον Ιανουάριο του 2021 η Κατερίνα Βρανά. «Μπορεί να ήταν αυτοάνοσο που δεν είχαμε βρει, μπορεί να ήταν φλεγμονή αλλά δεν νομίζουμε, υπάρχουν τρεις τέσσερις περιπτώσεις, αλλά έχει γίνει τόσο πολλή ζημιά έκτοτε, που δεν μπορούν να βρουν τι το ξεκίνησε», αποκάλυψε.

Η Κατερίνα Βρανά μπήκε σε τεχνητό κώμα και «ό,τι γινόταν γύρω μου έμπαινε μες στα όνειρά μου, άκουγα τι μου λέγανε οι γιατροί. Άκουγα και καταλάβαινα τα πάντα. Οπότε όταν ξύπνησα, ήξερα και πού ήμουν και τι είχε γίνει. Αλλά δεν είχα καταλάβει καθόλου τι έχω μπροστά μου. Όταν πια κατάλαβα το μέγεθος της ζημιάς που είχε γίνει, ήταν Ιανουάριος του 2018». «Από τότε που γύρισα Ελλάδα με παίρνει από κάτω πιο πολύ όταν δεν μπορώ να κάνω κάτι που είναι φοβερά απλό. Όπως, δεν βλέπω καλά κοντά και δεν μπορώ να δω καλά το φαΐ μου και πρέπει να μου μπει στο πιάτο. Δεν βλέπω πού είναι το κοτόπουλο και πού οι πατάτες, μου φαίνονται όλα ίδια. Την ντομάτα τη βλέπω. Το να μπορώ να καρφώσω το κοτόπουλο και να το βάλω στο στόμα μου είναι ακόμα δύσκολο», είχε πει.

Τον Νοέμβριο του 2021, η Κατερίνα Βρανά έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω συνέντευξης της στον ΑΝΤ1. Ένα μήνυμα που είναι πάντα επίκαιρο: «η αναπηρία δεν είναι κάτι κακό, είναι μία κατάσταση. Συνέβη και αυτό. Δεν είναι ανάγκη να κρυβόμαστε από αυτό κι από τη λέξη αναπηρία».