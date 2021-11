Λάουρα Νάργες: Η «γκάφα» που αποκάλυψε το μυστικό της με τον Χρήστο Σαντικάι

Η Λάουρα Νάργες άφησε τα backstage του The Voice και πλέον τη βλέπουμε κάθε Σάββατο στη σκηνή του Just The Two Of Us στο πλευρό του Νικηφόρου. Μάλιστα, στο τελευταίο live του σόου του Alpha, βρέθηκε δίπλα της για να τη θαυμάσει και ο καλός της, Χρήστος Σαντικάι.

Όπως ήταν λογικό, η Λάουρα ρωτήθηκε από την κάμερα του Happy Day σχετικά με τον δεσμό της και ένα σαρδάμ της, στάθηκε αρκετό για να «φουντώσει» τις φήμες, που τους θέλουν να παντρεύονται. Η Νάργες, λοιπόν, είπε πως είναι «στα μέλια» και αυθόρμητα σχολίασε πως οι φίλοι τους θα «τσακωθούν» για το ποιος θα είναι ο κουμπάρος τους!

Όταν κατάλαβε τι ξεστόμισε αμέσως «κρύφτηκε» και πήγε να το μαζέψει, αλλά ο βήχας και ο έρωτας, ως γνωστόν, δύσκολα κρύβονται.