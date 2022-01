Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Η νέα αποκαλυπτική φωτογραφία της ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο likes

«Oops she did it again». H Μπρίτνεϊ Σπίαρς ξαναχτύπησε - αυτή τη φορά σχεδόν - γυμνή μέσω Instagram και μάλιστα, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Την Παρασκευή (07/01) η πριγκίπισσα της ποπ ανέβασε δυο ολόσωμες φωτογραφίες όπου ήταν γυμνή και είχε κρύψει τα επίμαχα σημεία με emojis και τη Δευτέρα (10/01) η Μπρίτνεϊ ανέβασε μερικές φωτογραφίες όπου τη βλέπουμε να ποζάρει με κόκκινο, σέξι αποκαλυπτικό εσώρουχο και τακούνια μπροστά σε ολόσωμο καθρέφτη.

Είναι περιττό να αναφερθεί ότι οι followers της ενθουσιάστηκαν και με αυτή την ανάρτηση της Σπίαρς με τα likes να χτυπάνε κόκκινο σε χρόνο μηδέν και να ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο μέσα σε λίγες μόνο ώρες.